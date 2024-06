Debutant Marijn van den Berg in goed gezelschap naar de Tour de France met EF Education-EasyPost

Het wordt een mooie zomer voor Marijn van den Berg. De 24-jarige Nederlander debuteert in de Tour de France. Van den Berg is opgenomen in de achtkoppige selectie van de Amerikaanse ploeg EF Education-EasyPost, die uit behoorlijk wat nationale kampioenen bestaat.

De grootste troef van EF is de Ecuadoraan Richard Carapaz. Vorig jaar sneuvelden zijn Tourambities al in de eerste etappe, de 31-jarige Carapaz viel en brak daarbij zijn knieschijf. Hij werd in 2019 eerste in de Giro d'Italia als renner van Movistar en won in 2021 olympisch goud in Tokio. Carapaz stond in 2021 op het podium bij de Tour de France, toen hij derde werd. Dit seizoen mocht Carapaz al juichen in de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Colombia en kroonde hij zich tot nationaal kampioen tijdrijden.

Nationale kampioenen

Carapaz verschijnt dus tijdens de tijdritten in het shirt van Ecuador, maar tijdens wegwedstrijden zullen we niet veel EF-truitjes zien. Met de Portugees Rui Costa, de Amerikaan Sean Quinn en de Italiaan Alberto Bettiol vaardigt EF Education nog drie kersverse nationale kampioenen op de weg af. Zij azen net als de Ier Ben Healy op dagzeges, terwijl Van den Berg zich mag melden voor de massasprints.

Carapaz is de absolute kopman en krijgt steun van Neilson Powless, die opgaat voor zijn vijfde Ronde van Frankrijk. Vorig jaar fietste hij twee weken in de bollentrui. De Zwitser Stefan Bisseger is meegenomen voor de twee tijdritten die het parcours van de Tour de France dit jaar telt.

Marijn van den Berg

2024 was voorlopig een vruchtbaar jaar voor Marijn van den Berg. Hij won een etappe in de Ronde van Catalonië, twee in de Région Pays de la Loire Tour en het eind- en puntenklassement in die koers.

