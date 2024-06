Wout Poels (36) mag in de Tour de France op jacht naar herhaling van grootste succes

Wout Poels staat zaterdag in Florence voor de elfde keer aan de start van de Tour de France. De 36-jarige Limburger, vorig jaar nog etappewinnaar in Frankrijk, is opgenomen in de Tourselectie van Bahrain Victorious.

Poels won dit jaar een rit in de Ronde van Hongarije en sloot de Ronde van Zwitserland als zestiende af. Zijn ploeggenoten in de Tour zijn de Duitsers Nikias Arndt en Phil Bauhaus, de Spanjaard Pello Bilbao, de Colombiaan Santiago Buitrago, de Australiër Jack Haig, de Sloveen Matej Mohoric en de Brit Fred Wright.

Tour de France 2024 | Dit zijn alle etappes met de start in het Italiaanse Florence De Tour de France 2024 gaat op zaterdag 29 juni van start. Het Italiaanse Florence heeft de eer gekregen om de 'Grand Depart' te organiseren. Na 3492 kilometers finishen de renners voor de eerste keer ooit niet in Parijs, maar met een tijdrit in Nice. Bekijk hieronder alle 21 etappes van de Tour.

Knecht

Poels reed zijn eerste Tour in 2011. In 2021 behaalde hij zijn hoogste eindklassering: zestiende. Meestal reed hij in dienst van anderen, onder meer bij Team Sky als helper van de Brit Chris Froome.

Nederlanders

Veel van de ploegen die de Tour rijden, presenteerden de afgelopen dagen hun renners. Zo hoorden Dylan Groenewegen en Elmar Reinders dat ze met hun Australische ploeg Jayco Alula naar de Tour mogen. Ook de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike maakte de achtkoppige selectie bekend.

'Ik weet dat de snelheid er is': Dylan Groenewegen als kopman van zijn ploeg naar Tour de France Dylan Groenewegen start 29 juni in Florence voor de zevende keer in zijn carrière in de Tour de France. Hij is bij Team Jayco AlUla de kopman in de sprintetappes. De 30-jarige Amsterdammer won al vijf etappes in de Tour. Landgenoot Elmar Reinders gaat mee als een van de helpers in de 'sprinttrein'.

Visma

In de geel-zwarte brigade (die overigens in de Tour met een speciaal tenue rijdt) zitten 'gewoon' Jonas Vingegaard én Wout van Aert. De twee kopmannen van de ploeg kenden een beroerd voorjaar met valpartijen en bijbehorende blessures en zijn maar nét op tijd hersteld om zaterdag aan de start in Florence te staan. Zij moeten het Tadej Pogacar moeilijk gaan maken.

Mét Jonas Vingegaard en Wout van Aert: Visma | Lease a Bike presenteert ploeg voor Tour de France Goed nieuws voor Visma | Lease a Bike: Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn op tijd fit om mee te doen aan de Tour de France. De twee grote renners van de Nederlandse ploeg, zitten in de achtkoppige selectie voor de Ronde van Frankrijk.

Tadej Pogacar

De Sloveen is de topfavoriet om de gele trui te winnen. Hij heeft van Team Emirates een bijna perfecte ploeg meegekregen: veel klimmers en een wegkapitein in de vorm van Nils Politt moeten Pogacar aan zijn derde eindzege in de Tour helpen.