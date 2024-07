Live Tour de France 2024 | Geen Mathieu van der Poel in de kopgroep, Tadej Pogacar test de benen

Het peloton van de Tour de France is begonnen de spannende negende etappe. Een dag die vooral voor zenuwen zal zorgen bij de klassementsrenners én Mathieu van der Poel. Volg de etappe hier live!

Vanaf de start regende het aanvallen en ging het peloton erg hard. Tijdens het eerste halfuur was de gemiddelde snelheid 54,3 kilometer per uur(!). Een kopgroep reed lange tijd voorop, maar momenteel wordt het tijdsverschil steeds kleiner. Het peloton, waar Tadej Pogacar net even testte of iedereen wel bij de les was, rijdt op een minuut van de koplopers. Mathieu van der Poel rijdt er nog bij.

Over een paar kilometer komt de tweede gravelstrook van drie sterren (het zwaarste niveau) eraan. Op de vorige strook van dit niveau trok Visma | Lease a Bike de gashendel volledig open.

Chaos in gravelrit Tour de France: renners moeten lopend verder na versnelling Visma Visma | Lease a Bike heeft grootse plannen tijdens de negende etappe van de Tour de France. De mannen van kopman Jonas Vingegaard trokken op de tweede gravelstrook de gashendel volledig open en dat zorgde voor chaos in het peloton.

Parcours

De rit van zondag gaat over 199 kilometer met start en finish in Troyes met daarin veertien gravelstroken kan bij pech grote gevolgen hebben voor het algemeen klassement. Van der Poel zal de dag met rood hebben omcirkeld in zijn agenda en zijn concurrenten zullen hem goed in de gaten houden, want het profiel van de etappe ligt hem prima.

De renners vertrekken om 13.15 uur voor een rit met vier hellingen van de vierde categorie, maar vooral met 32 kilometer over ongeasfalteerde wegen. Daarin is het risico op lekke banden en op het oplopen van achterstand groot, maar er liggen ook mogelijkheden voor aanvallers. De laatste gravelstrook ligt op 10 kilometer van de finish in Troyes, die wordt verwacht rond 18.00 uur.

Profiel van de negende etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Tadej Pogacar

Geletruidrager Tadej Pogacar heeft in het klassement 33 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel die de witte jongerentrui draagt. De Eritreeër Biniam Girmay heeft na zijn tweede ritzege de groene puntentrui nog stevig om zijn schouders. Jonas Abrahamsen uit Noorwegen draagt nog altijd de bollentrui en vergrootte met zijn lange solo in de achtste etappe de voorsprong op Pogacar.

Klassementen