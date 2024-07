Mathieu van der Poel baalt van de Tour de France: 'Zo heeft het geen zin voor types als ik om nog te komen'

Mathieu van der Poel genoot maandag, net als de rest van het Tour de France-peloton, van een welverdiende rustdag. Na twee weken koers zagen we de Nederlandse wereldkampioen nog nauwelijks vooraan. Hij heeft het niet súper naar zijn zin in de Tour.

Dat zegt Van der Poel in een interview bij Vive le Velo, de Belgische variant van De Avondetappe. In zijn wereldkampioenentrui had hij graag wat meer van zichzelf laten zien. Maar in de eerste twee weken was hij alleen belangrijk als lead-out van sprinter Jasper Philipsen, die twee etappes won. Ook zat Van der Poel een paar keer in een (kansloze) vluchtgroep. Niet echt zijn Tour dus.

Mathieu van der Poel schittert op rustdag Tour de France met speciaal tenue voor opa Poulidor Alpecin-Deceuninck houdt de traditie in de Tour de France in leven met de lancering van het nieuwe 'Merci Poupou-tenue'. In 2021 maakte Mathieu van der Poel zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, waarmee hij in de voetsporen trad van Raymond Poulidor, de opa van Van der Poel. De wielerploeg lanceert een speciaal tenue voor het team en zelfs een uniek exemplaar voor de wereldkampioen.

'Het is jammer'

"Ik kan er zelf niet veel aan veranderen. Vooraf had ik al gezegd dat er weinig kansen zijn voor types zoals ik. Dan wordt het moeilijk. Te weinig kansen? Ieder zijn gedachtes, maar het is jammer", zegt hij tegen de Belgische televisie. "Als het zo blijft doorgaan, heeft het weinig zin voor types zoals ik om naar een grote ronde te komen. Het is wel zonde. Zoals zondag kun je niet veel anders doen dan binnen de tijd te finishen."

Stapt Mathieu van der Poel af in Tour de France? 'Een moeilijke vraag' Na bijna twee weken in de Tour de France heerst de vraag hoe lang Mathieu van de Poel nog rondrijdt in Frankrijk. De wereldkampioen wil op 3 augustus schitteren tijdens de Olympische Spelen. Valt er voor hem nog wat te winnen in deze Ronde van Frankrijk of kan hij beter afstappen?

'Mentaal is het afzien'

Niet alleen de Tour, maar ook de rest van zijn planning deze zomer zorgen ervoor dat Van der Poel niet alles op alles zet voor een Tour in de spotlights. Hij wil graag olympisch kampioen worden in Parijs. Met dat idee voelt hij zich 'best wel goed', zo zegt hij zelf. Maar de huidige Tour helpt hem niet in zijn voorbereiding. "Ik heb zelf nog het geluk dat ik niet zo heel veel afzie, maar het tempo ligt zo hoog, het valt niet stil en de ritten zijn extreem lastig. Mentaal is het soms meer afzien dan fysiek."

Tadej Pogacar is zelf net zo verbaasd over zijn prestatie in de koninginnenrit: 'Ik trapte de hoogste waardes ooit' De Tour de France lijkt na de volgende dreun van Tadej Pogacar beslist. De Sloveen van UAE Team Emirates verdedigt in de slotweek een voorsprong van ruim drie minuten in het algemeen klassement. Op de tweede rustdag van de Tour laat Pogacar aan de pers weten dat hij verwacht dat de strijd om het geel nog niet is gestreden.

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard

Dat harde koersen is vooral 'de schuld' van Tadej Pogacar en in mindere mate van Jonas Vingegaard. De twee kemphanen tonen het beste wielrennen ooit, zoals Stef Clement het eerder al noemde. Ook Van der Poel is onder de indruk van de top twee van het klassement om de gele trui.

'Het is ongelofelijk'

"Ook voor mij is het moeilijk te begrijpen dat je zo hard met je fiets bergop kan rijden", zegt hij lachend. "Het zijn andere types, maar het is alsof ze elke dag harder rijden en beter herstellen. Het is ongelofelijk. Ik weet wat ik zondag heb moeten doen om op meer dan 40 minuten binnen te komen. Wij hebben ook niet stilgestaan."

Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar alleenheerser na genadeklap op Plateau de Beille De gele trui gaat zo goed als zeker naar Tadej Pogacar. Zoveel is wel duidelijk geworden tijdens de vijftiende etappe van de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates deelde de genadeklap uit aan zijn enige overgebleven concurrent Jonas Vingegaard. Zijn voorsprong op de Deen is nu meer dan drie minuten. Check de klassementen in de Tour de France hieronder.

Tour de France 2024

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.