Niet alleen gevolgen voor Visma | Lease a Bike: meesterknecht van Pogacar mist mogelijk de Tour

Juan Ayuso is vrijdag niet meer opgestapt in de Dauphiné. De kopman van UAE Emirates viel donderdag ook in de zware valpartij die zorgde voor een neutralisatie van de etappe en gevreest wordt zelfs voor zijn deelname aan de Tour de France.

Ayuso was namens Team UAE Emirates de kopman in de Franse koers Critérium du Dauphiné. De Spanjaard ging echter zwaar onderuit in de massale valpartij van donderdag, waardoor ook Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle moesten opgeven. Voor laatstgenoemden kon er ook direct een streep door deelname aan de Tour de France, maar dat is bij Ayuso nog niet direct het geval. Bij de Spanjaard moeten de testen en zijn revalidatie nog uitwijzen hoe lang hij eruit ligt. De koers werd na de valpartij geneutraliseerd en er kwam geen winnaar van de etappe.

'Veel pijn'

Op de social media van Team UAE Emirates heeft teamarts Adrian Rotunno uitleg gegeven over de situatie van Ayuso. Ook hij kan nog niet zeggen hoe lang de Spanjaard er ongeveer uit zal liggen en of hij de Tour gaat halen. "Hij is hard gevallen op zijn linkerheup, -elleboog, -knie en –enkel. Er is geen hersenschudding of letsel aan de wervelkolom. Hij zal de komende drie à vier dagen stijf zijn en pijn hebben."

Pogacar

De val van Ayuso en zijn blessure zou ook gevolgen kunnen hebben voor de Tour de France van Tadej Pogacar. De voormalig winnaar wil dit jaar weer het geel over de streep van Parijs brengen en daarvoor werd Ayuso gezien als een belangrijke luxeknecht van de Sloveen. Het is ook nog maar wachten welke concurrentie Pogacar zal krijgen tijdens de Franse rittenkoers. Van Baarle en Kruiswijk zullen sowieso niet op tijd fit zijn voor de Tour, maar ook voor titelverdediger Jonas Vingegaard zal het een race tegen de klok worden.