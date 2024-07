Prijzengeld Tour de France: Tadej Pogacar en co verdienen veruit het meest, geplaagd topteam moet het met fooi doen

Het peloton geniet op deze maandag van de tweede rustdag in de Tour de France. Met Tadeaj Pogacar stevig in het geel en Biniam Girmay in het groen doen de renners de benen omhoog. Hoogste tijd dus om de financiële balans op te maken.

Tadej Pogacar is heer en meester in deze Ronde van Frankrijk en dat blijkt ook wel uit het overzicht van het prijzengeld. In die ranking steekt zijn ploeg UAE Team Emirates er met kop en schouders bovenuit. Pogacar won onder meer drie ritten en rijdt al dagen in de gele trui. Dat leverde in totaal al 90.380 euro op.

Op de tweede plaats een toch wel verrassende ploeg. Alhoewel, ook Biniam Girmay won al drie ritten en hij rijdt al dagen in de groene trui. Het leverde de mannen van Intermarché-Wanty 73.880 euro op. Visma -Lease a Bike is dankzij onder meer de ritzege van Jonas Vingegaard en al zijn tweede plekken (en die van Wout van Aert) goed voor plek drie: 53.000 euro.

Primoz Roglic

Bijna helemaal onderaan de ranglijst vinden we het sterrenteam van Red Bull-BORA-hansgrohe. Kopman Primoz Roglic is al uitgevallen en Danny van Poppel mengt zich vooralsnog niet in de massasprints. De ploeg moet het dan ook doen met slecht 8.340 euro. Een bedrag dat gedeeld moet worden met acht renners én de staf. Het is maar goed dat de Tour-renners ook allemaal een contract hebben bij hun ploeg.

Prijzengeld na twee weken Tour

1. UAE Team Emirates 90.380 euro

2. Intermarché-Wanty 73.880 euro

3. Visma-Lease a Bike 53.000 euro

4. Alpecin-Deceuninck 44.050 euro

5. Soudal Quick-Step 38.860 euro

6. Movistar 34.300 euro

7. Uno-X 33.430 euro

8. Team dsm-firmenich PostNL 24.250 euro

9. TotalEnergies 24.250 euro

10. Israel-Premier Tech 19.500 euro

11. Lidl-Trek 19.450 euro

12. Groupama-FDJ 18.620 euro

13. Jayco-AlUla 18.320 euro

14. Arkéa-B&B Hotels 16.180 euro

15. Astana 15.720 euro

16. Lotto Dstny 15.230 euro

17. EF Education-EasyPost 15.170 euro

18. Ineos Grenadiers 14.040 euro

19. Cofidis - 13.160 euro

20. Bahrain Victorious 9.720 euro

21. Red Bull-BORA-hansgrohe 8.340 euro

22. Decathlon-AG2R 7.080 euro