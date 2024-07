Topzwemster Marrit Steenbergen nam moeilijk besluit richting Olympische Spelen: 'Dat voelt heel dubbel'

Zwemster Marrit Steenbergen pakte op het afgelopen WK goud op de 100 meter vrije slag en hoopt die prestatie tijdens de Olympische Spelen deze zomer te evenaren. Om dat te bereiken meldde ze zich af voor twee andere individuele afstanden. Tegen Sportnieuws.nl legt ze uit hoe de beslissing tot stand kwam.

Steenbergen plaatste zich voor liefst vier individuele afstanden, maar gaat in Parijs enkel de 100 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag zwemmen. Ze meldde zich af voor de 50 en 200 meter vrije slag. Haar coach Patrick Pearson gaf eerder deze week al aan dat het was besloten om haar energieniveau te managen. Zelf vond Steenbergen het maar een ingewikkeld besluit.

Discussie aangezwengeld

"Ik vond het moeilijk, want ik wil het liefst alles doen", vertelde Steenbergen donderdag tegen Sportnieuws.nl. "Ik heb me er ook voor geplaatst dus het is iets dat je graag wil, maar het paste niet in het programma."

De beslissing is in overleg met haar coach gemaakt, maar wie hakte uiteindelijk de knoop door? "Patrick heeft de argumenten gemaakt, maar de keuze heb ik zelf gemaakt", zegt Steenbergen daarover. Wel heeft haar coach de discussie aangezwengeld: "Hij heeft het balletje opgegooid, want ik zou er zelf minder over nadenken. Daar is mijn coach ook voor."

'Gevoel tegen ratio'

Hoewel ze het er van binnen toch nog altijd een beetje moeilijk mee heeft, zal ze niet afwijken van het plan: "Het voelt heel dubbel om me af te melden op dit toernooi. Het is gevoel tegen ratio. Ik moet blijven vasthouden aan dat het de beste keuze is."

Voorkomen van ziekte

Coach Pearson liet eerder weten dat de beslissing mede door de vorige twee WK's is genomen. Bij beide toernooien werd ze in de slotfase ziek: "Ze had toen een zeer omvangrijk programma met respectievelijk 21 en 17 starts. We willen dat Marrit op de Spelen ook nog aan het einde van het programma kan shinen."

Het tijdschema in Parijs helpt ook niet mee: "Het is niet alleen belangrijk om fysiek de week goed door te komen, maar ook mentaal. De 200 vrij ligt in Parijs vóór de 100 vrij en de halve finale van de 50 vrij staat vijf minuten voor de finale van de 200 meter wisselslag gepland. Vandaar deze keuze."

Nederland hoopt op sterke Steenbergen

Een fitte Steenbergen tijdens het einde van de Spelen zou voor de Nederlandse zwemploeg weleens heel belangrijk kunnen zijn. Tijdens de laatste twee dagen van het zwemtoernooi staan namelijk de estafettes op het programma en daarop is Nederland kansrijk.