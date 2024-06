Nederlandse vrouwen pakken bronzen medaille op 4x100 meter na spectaculaire fotofinish

De Nederlandse vrouwen hebben brons gewonnen op de 4x100 meter estafette. Tasa Jiya wist in in de laatste meters net voor Zwitserland te finishen.

Het team van Nadine Visser, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Jiya liep net twee honderdsten sneller dan de Zwitsers. Een echte fotofinish dus. Het duurde nog even voordat Nederland zeker was van een medaille. Het Verenigd Koninkrijk pakte het goud en Frankrijk zilver.

"Het duurde lang voordat we zagen dat we derde zagen. Maar toen was ik wel heel blij", zegt Bisschops na afloop. De 4x100 meter bij de Nederlandse vrouwen had zich al geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Nu mogen de vrouwen ook nog samen een EK-medaille vieren. "Dat is gewoon supermooi", zegt Visser.

EK atletiek | Nederland eindigt na beste EK ooit hoog in de medaillespiegel De medaillespiegel van de EK atletiek is op de slotdag heel mooi geworden voor Nederland. Dankzij liefst drie medailles op de laatste estafette-afstanden verzekerde TeamNL zich van de top zes van Europa.

Ook voor Van Hunenstijn was het een spannende slotfade. "Bij het laatste stuk hield ik echt mijn adem in. Ik kon ik gewoon niet meer ademen." Jiya sluit zich bij haar aan, al moest zij het op het laatste moment nog doen. "Ik zag die Zwitserse en kwam in een soort 'laser-focus', ik wist ook niet of ik haar had ingehaald. Maar we hebben alles gegeven."

Individueel geen medaille

Individueel kwamen Nadine Visser (100 meter horden) en Jiya (200 meter) ook nog in actie. Maar zij eindigden in hun finales allebei als vijfde. Daar was vooral Jiya heel blij mee. "Als iemand mij dit had verteld, dan had ik diegene vierkant uitgelachen", zei ze na haar finale. Minke Bisschops en Marije van Hunestijn liepen geen individuele nummers.