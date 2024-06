Basketballers ZZ Leiden prolongeren landstitel na winst op Den Bosch

Basketbalploeg Zorg en Zekerheid Leiden is opnieuw de beste van Nederland. In de best-of-five-serie won Leiden met 3-1 van Heroes Den Bosch. Het titelfeest kon beginnen na een 92-83 overwinning in eigen huis dinsdagavond.

Leiden werd voor de zesde keer kampioen in de clubgeschiedenis en voor het eerst twee jaar op rij. Den Bosch werd al zeventien keer landskampioen en is met afstand de recordhouder. Leiden, dat onder leiding staat van hoofdcoach Doug Spradley, kan zich later ook nog tot kampioen van de gezamenlijke competitie van Nederland en België kronen. Vorig jaar won de club die titel, net als in eigen land de beker en het landskampioenschap.

De Amerikaan Tajion Jones was de grote man namens ZZ Leiden in de kampioenswedstrijd. De 24-jarige guard scoorde 27 punten en was 100 procent met zijn driepunters: zeven uit zeven. Brock Gardner was goed voor negentien punten bij de thuisploeg. Hun landgenoot DJ Fenner deed zijn stinkende best namens Den Bosch, alleen hij kreeg weinig hulp van anderen. Fenner schoot 30 punten raak.