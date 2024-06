Boston Celtics nog één zege verwijderd van eerste NBA-titel sinds lange tijd

Boston Celtics is hard op weg de succesvolste NBA-franchise te worden. De ploeg won afgelopen nacht ook het derde duel in de NBA Finals van Dallas Mavericks en staat nu met 3-0 voor. In Dallas wonnen de Celtics met 106-99.

De dominantie van Boston Celtics neemt enge vormen aan. Het team van Joe Mazzulla verloor op 9 mei voor het laatst in de play-offs van de NBA. Ook de tandem Luka Doncic/Kyrie Irving van Dallas Mavericks krijgt de verdediging van de Celtics niet klein. Sterker nog: met dank aan nieuwkomers Jrue Holiday en Kristaps Porzingis wordt Dallas aardig in de tang gehouden. De ploeg scoort gemiddeld bijna vijftien punten minder dan in de rest van de play-offs.

Finals MVP

Aan de andere kant van het veld is het duo Jayson Tatum/Jaylen Brown wél succesvol. Afgelopen nacht maakten zij samen 61 punten, meer dan de helft van het aantal gescoorde punten van de Celtics. Ook in de voorgaande wedstrijden lieten Tatum en Brown zich gelden, dus zal het waarschijnlijk tussen hen gaan wie de Most Valuable Player (MVP) van de NBA Finals wordt.

Het gaatje werd afgelopen nacht in het derde kwart geslagen. Bij rust stonden de Mavs één punt voor, maar in de vijftien minuten na rust kwam het niet verder dan negentien punten. Boston Celtics maakte er 35, dus was er een comeback nodig. Die kwam er niet. Dus zijn de Celtics nog één zege verwijderd van de eerste NBA-titel sinds 2008. Toch wil Luka Doncic van Dallas Mavericks de handdoek nog niet in de ring gooien. Met 'het is pas over, als het over is', gooide hij er een typische sportuitspraak eruit.

Succesvolste NBA-franchise aller tijden

Mochten de Celtics daadwerkelijk de achttiende NBA-titel pakken, dan zijn zij daarmee de succesvolste franchise. Momenteel staan ze gelijk met de oude rivaal Los Angeles Lakers op zeventien.