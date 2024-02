Weer wat schoenen verkocht van Michael Jordan: 'Nooit zoveel geld voor gebruikte sneakers'

Een collectie sneakers van Michael Jordan hebben weer een flink bedrag opgeleverd bij een veiling van Sotheby's. 8 miljoen dollar (7,4 miljoen euro) legde een anonieme koper neer voor de schoenen waarmee de basketballegende met Chicago Bulls zes keer de NBA won.

De zes Air Jordan-schoenen – steeds één per paar dat Jordan droeg in de kampioenswedstrijden van 1991, ‘92, ‘93, ‘96, ‘97 en ‘98 vormden samen de naam ‘Dynasty Collection’.

Het veilinghuis zei de schoenen te verkopen in opdracht van een particuliere Amerikaanse verzamelaar die de schoenen in bezit had gekregen via een voormalige manager van de Bulls. Jordan zou de manager na de eerste kampioenswedstrijd in 1991 één van zijn schoenen hebben gegeven en die traditie in de jaren daarna hebben voortgezet, aldus Sotheby’s. Op foto’s van Jordan die in bezit zijn van het veilinghuis is te zien dat hij inderdaad telkens nog maar één schoen aan had terwijl hij de titel aan het vieren was.

Volgens Brahm Wachter, die toezicht houdt op moderne verzamelobjecten voor het veilinghuis, zegt het “monumentale” bedrag iets over de “blijvende impact van Michael Jordan op de wereld” en is het een bewijs “van zijn legendarische status”. Jordan werd in zijn hoogtijdagen vijf keer uitgeroepen tot MVP in de NBA (meest waardevolle speler) en won twee keer goud bij de Olympisch Spelen met de Verenigde Staten. De identiteit van de koper is niet bekend gemaakt.

Vorig jaar april werd ook al 2,2 miljoen dollar neergeteld voor een paar sneakers die Jordan had gedragen in de tweede wedstrijd van de NBA Finals van 1998. Het hoogste veilingbedrag werd echter geboden voor een shirt uit de eerste wedstrijd in die serie, 10,1 miljoen dollar (9,35 miljoen euro), aldus Sotheby’s, die hem in 2022 verkocht. Een ongebruikt toegangsbewijs voor Jordans debuut bij de Bulls in 1984 ging in 2022 via Heritage Auctions van de hand voor 468.000 dollar.