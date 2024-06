AnneKee de Ligt steunt haar man Matthijs de Ligt na debacle Nederland - Oostenrijk en deelt innige beelden

Nederland speelde dinsdagavond een dramatische wedstrijd op het EK tegen Oostenrijk (2-3). Dat zag ook AnneKee de Ligt, de vrouw van Oranje-international Matthijs de Ligt. Ze was in het stadion aanwezig en kon na afloop haar man troosten.

De Ligt en Molenaar zagen vanaf de kant dat Oranje er in Berlijn totaal niet aan te pas kwam tegen Oostenrijk en terecht verloor. Na afloop zochten meerdere spelers van Oranje steun bij bekenden op de tribunes. Dat deed De Ligt, die alleen mocht warmlopen, ook bij zijn vrouw. Op Instagram deelt zij foto's van onder meer hun innige knuffel na de nederlaag. Ook is te zien hoe ze tijdens de wedstrijd enorm meeleeft met het Nederlands elftal.

Dit is de vrouw van Matthijs de Ligt: AnneKee Molenaar, model en dochter van oud-voetballer 'regelt alles' AnneKee Molenaar heeft een bekende vader én een bekende vriend. En de 24-jarige blondine timmert ook zelf aardig aan de weg. Ze werkt al sinds haar zestiende als professioneel model en volgde daarnaast ook een studie rechten. Vriend Matthijs de Ligt is dolblij met haar. "Zij regelt alles, echt alles", aldus de Oranje-verdediger.

Het koppel woont in Duitsland omdat Matthijs de Ligt natuurlijk voor Bayern München speelt. Daardoor is het voor hem en zijn vrouw een soort 'thuistoernooi'. AnneKee de Ligt was er bijvoorbeeld tijdens het eerste duel tegen Polen ook al bij, toen genoot ze rondom de wedstrijd van een Duitse hotdog en een mysterieuze 'heksenkoffie'. Van haar man heeft ze nog weinig gezien binnen de lijnen. De Ligt speelde nog geen seconde tijdens het EK.

Vlak voor het EK stapten de twee tortelduifjes in het huwelijksbootje. Dat bleek eerder deze maand, toen de vrouw van de verdediger van Bayern München en Oranje foto's van de huwelijksdag deelde. "Met het EK voor de deur was het moeilijk om een goed moment te vinden", liet ze destijds weten. "Maar we wilden niet langer wachten, dus zijn we in een klein gezelschap man en vrouw geworden."

Ook Joey Veerman wordt getroost

De Ligt was niet de enige Oranje-speler die op de tribunes te vinden was na de nederlaag. Ook Joey Veerman vond troost bij het publiek. De PSV-middenvelder speelde een dramatische eerste helft en werd al na ruim een half uur gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. De emotionele Veerman klom na de wedstrijd de tribune op en kreeg knuffels van zijn vriendin Chantalle Schilder en zijn zoontje Frenkie.

Joey Veerman vindt na Oranje-drama troost bij vriendin en zoontje Frenkie: 'Dit heb je ook wel effe nodig' Hij speelde waarschijnlijk zijn slechtste wedstrijd in Oranje: Joey Veerman werd na een half uur gewisseld tijdens Nederland - Oostenrijk (2-3). Na afloop zocht de enorm teleurgestelde middenvelder zijn familie op de tribunes op om het debacle te verwerken.

