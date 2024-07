Dit is de vriend van Lieke Klaver: Terrence Agard na leven vol verdriet en ongeluk al tevreden met 'mooiste zilver'

Lieke Klaver en Terrence Agard zijn al acht jaar een gelukkig stel. Ze kennen elkaar door en door. Ze houden niet alleen van elkaar, maar ook van dezelfde sport en zelfs van dezelfde afstand op de atletiekbaan. Maar de geboren Curaçaoënaar kende een bewogen leven, vol ongeluk. Dit is Terrence Agard, de vriend van Lieke Klaver.

Eigenlijk is het heel bijzonder: de Nederlandse atletiekploeg is met de grootste selectie ooit op de Olympische Spelen, maar Agard is er niet bij. Maar zo bijzonder is het tegelijkertijd ook weer niet, als je het leven van Agard bekijkt. Zijn leven staat bol van de heftige gebeurtenissen.

Die zware momenten werden met onverwachts zilver op de 4x400 meter estafette in Tokio voor even naar de achtergrond verdrongen. “Al haal ik goud in Parijs, niets wordt ooit nog mooier dan dit zilver", zei hij toen in Trouw. Maar Parijs komt er sowieso niet, want hij kwalificeerde zich niet. Ook weer door een periode vol ongeluk.

Zusje met hersenaandoening

Zijn jongere zus heeft het Dandy Walker-syndroom. Het aangeboren hersenletsel zorgt ervoor dat ze functioneert als een baby. Praten kan ze bijvoorbeeld niet. Agard zegt de motivatie voor zijn sport uit haar bestaan te halen. “Zij heeft mij geholpen om goed met tegenslagen om te gaan. Als ik in de min zit, kan ik er iets aan doen. Ik heb een kans om weer in de plus te komen. Zij heeft die optie niet.”

Eenzaam leven op Papendal

Agard groeit op Curaçao op. Pas in 2014 verhuist hij naar Nederland. Voor de sport, zo zegt hij zelf. Hij belandde op Topsportcentrum Papendal. Hij had 24 jaar van zijn leven op Curaçao gewoond en kwam alleen op vakantie in Nederland. Maar hij ging wel zijn idool achterna. Churandy Martina ging Agard voor: als atleet van het tropische eiland naar Nederlandse atleet én naar de Spelen. "Soms dacht ik: waarom ben ik hier eigenlijk, wat doe ik?", weet hij nog van zijn eerste tijd op Papendal.

Zwaar auto-ongeluk

Na nog geen jaar in Nederland te zijn geweest, ging het gruwelijk mis voor Agard en zijn collega-atleten Martina en Hensley Paulina. Na de verjaardag te hebben gevierd van Martina's vriendin in Breda, kreeg de auto met Martina achter het stuur een ongeluk. Martina en Paulina kwamen er redelijk ongeschonden vanaf. Agard had meer pech: hij werd in het ziekenhuis pas weer wakker.

Nek gebroken

"Ze zeiden dat ik mijn nek had gebroken en ik ging out, ik raakte in paniek. Mijn nek gebroken, dacht ik, dan ben je dood óf verlamd. Hoe zal mijn leven hierna zijn? Alles is voorbij. Later werd ik weer wakker en hadden ze mijn lichaam helemaal vast gezet, zodat ik niet kon bewegen. Misschien een rolstoel, sowieso geen atletiek meer. Daar ging ik vanuit. In de maanden erna, wat voelde ik? Paniek, woede, depressie. Alle aanvallen die je kunt bedenken, ik heb ze gehad", zei Agard in een uitgebreid interview in De Volkskrant.

Boos op Churandy Martina

Agard was boos op zijn held Martina, die schuld had aan het ongeluk. "Ik voelde geen jaloezie, ik was alleen boos om hoe erg het bij mij was, hoe zou mijn leven hierna zijn? Later besefte ik dat ik hem moest vergeven. In het begin spraken we niet. Tot we op een dag gingen zitten, in de woonkamer van het huis op Papendal. Als twee volwassen mannen hebben we het uitgepraat."

Vinger verloren

Het ongeluk gebeurde in september 2015, het herstel duurde tot ver in 2016. De Spelen van Rio de Janeiro kon Agard vergeten. En dat terwijl hij door een ander bizar ongeluk ook al de Spelen van 2012 in Londen had gemist. Tijdens een sprong van de Emmabrug in Willemstad bleef zijn ringvinger van zijn rechterhand aan het hekwerk haken. Zijn vinger vloog eraf en het herstel duurde zeven maanden.

Relatie met Lieke Klaver

Na die twee ongelukken en de gemiste Spelen, brak ook de zon weer door in zijn leven. Hij leerde Lieke Klaver kennen. Op Papendal, waar hij dus woonde en zij 'alleen maar' trainde. De vlam sloeg over in het restaurant.

'Wat een knappe jongen'

Klaver was pas achttien toen ze samen ging met Agard, die zelf al 26 was. Dat was voor Klaver nog wel een grote stap in het begin, gaf ze eerlijk toe. Terrence viel op 'haar mooie, schattige gezicht.' Op haar beurt was Klaver al meteen van slag door Agard. "Ik dacht meteen: wat een knappe jongen. Ik voelde me nog een klein meisje toen we elkaar leerden kennen, was nog heel erg op zoek naar mensen tegen wie ik aan kon praten en merkte dat ik dat kon doen bij hem en voelde meteen dat ik mezelf kon zijn, voelde me veilig bij hem."

Relatie geheim gehouden

Inmiddels wonen de twee al een tijdje samen. Ze noemen zichzelf yin en yang. Maar in de eerste jaren van hun relatie, hielden ze die nog flink geheim. Vooral op Papendal, waar ze niet meer alleen collega's waren, maar ook geliefden. "Niemand van de trainingsgroep wist van ons. Eigenlijk hadden we een tijdje een soort dubbelleven, we deden alles heel sneaky.”

Moeder op sterven

In de tijd dat hun relatie opbloeide, plaatsten Agard en Klaver zich ook voor hun eerste Olympische Spelen. In Tokio móést het een keer meezitten voor Agard, na al die tegenslagen. In Japan liep hij in de wetenschap dat zijn moeder op sterven lag. In oktober 2019 werd er een tumor in haar hoofd gevonden. De artsen gaven haar nog een jaar. Dat de Spelen ook nog opgeschoven werden van de zomer van 2020 naar de zomer van 2021, bezorgde Agard angst. Angst dat zijn moeder zijn debuut op de Spelen niet mee zou maken.

'Niks is mooier dan dit zilver'

Toch mocht zijn moeder het absolute hoogtepunt van haar zoon meemaken. Nederland verraste op de 4x400 meter met een zilveren medaille. Na afloop lachte en huilde Agard tegelijkertijd. Alles kwam er tegelijkertijd uit. Zijn moeder had vanaf de tv op Curaçao één van zijn snelste races ooit meegemaakt. Uiteindelijk overleed ze in oktober 2021, aan een hartstilstand in haar slaap. “Mijn moeder heeft gewacht tot ik naar Curaçao ben gekomen met mijn medaille. Ik geloof dat het zo heeft moeten zijn", zei Agard daar later over.

Sterfgevallen

Parijs halen was het volgende doel voor Agard, maar opnieuw kreeg hij te maken met veel verdriet. Een aantal sterfgevallen (van onder anderen zijn vader en zusje) kort achter elkaar zorgden ervoor dat hij maandenlang niet zijn topniveau kon halen. Zowel hijzelf (individueel) als de estafetteploeg van Tokio waren niet meer snel genoeg geweest om naar Parijs te mogen. Na de FBK Games in Hengelo begin juni wist Agard zeker dat hij zich niet meer kon kwalificeren voor de Spelen in Parijs.

Mooiste sportvrouw van Nederland

Zijn vriendin Klaver beleefde juist in 2023/2024 haar doorbraak. Ze werd samen met Femke Bol het nieuwe gezicht van de Nederlandse atletiek, zeker nadat ze op de 4x400 meter bij de vrouwen wereldkampioen waren geworden. Maar ook een individuele bronzen medaille op de EK atletiek op de 400 meter, zorgen ervoor dat de verwachtingen hoog zijn voor Klaver. Ze werd in 2024 ook nog eens verkozen tot knapste sportvrouw van Nederland door mannenblad FHM.

'Daarvoor ben ik je altijd dankbaar'

Zij gaat wel, hij gaat niet naar de Spelen. Of ook wel, want Agard heeft veel te danken aan Klaver. Zij was er altijd voor hem. Van de revalidatieperiode na zijn auto-ongeluk tot en met het missen van de Spelen in Parijs. “Jij hebt zo’n belangrijke rol gespeeld, ik heb de neiging om elke keer weer dankjewel tegen je te zeggen", zei Agard in een dubbelinterview met Helden over Klaver. "Dat jij er was voor mij op de slechte momenten, daarvoor ben ik je voor altijd dankbaar.”