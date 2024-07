Jutta Leerdam laat sterrenfotografe genieten van mooiste uitzichten

Jutta Leerdam is samen met fotografe Anouk Boonstra naar het Duitse Inzell afgereisd. Zij legt de drukke voorbereidingen van de topschaatsster op het nieuwe schaatsseizoen vast.

En dat doet de fotografe van de sterren met veel plezier. Ze geniet van de mooie uitzichten in Inzell en dan heeft ze het niet alleen over het berglandschap, maar ook over Leerdam voor haar camera.

'Vrolijke' Jutta Leerdam met opvallend gezelschap in Inzell, dat belooft wat voor de fans

"Ochtendwandelingen met de mooiste uitzichtjes", schrijft Boonstra bij een foto op een Instagramstory waar ze met Leerdam door de bergen loopt. "Ik mag niet klagen", zet ze bij een andere foto die ze van de schaatsster heeft gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Boonstra de 25-jarige Leerdam fotografeert. Ze is dus wel gewend aan het model voor haar camera en zal in Inzell de mooiste foto's van de 'mega babe' maken.

Individuele voorbereiding

Voor Leerdam zal het gezelschap van de fotografe meer dan welkom zijn. Nu haar vriend Jake Paul aan de andere kant van de wereld zit en ze geen teamgenoten heeft. Leerdam koos er namelijk voor om na haar vertrek bij Jumbo niet bij een andere ploeg te tekenen. maar een individuele route te bewandelen. Al gaat ze voor een deel samenwerken met Team Novus.

Nu zit de schaatsster dus in Duitsland. Leerdam heeft goede herinneringen aan Inzell. Vorig jaar kende ze mede door blessures geen goed seizoen, maar sloot ze haar jaar in het Duitse plaatsje wel goed af. Ze won op het WK Sprint een bronzen medaille. Waarschijnlijk zal ze in Duitsland ook wat kilometers maken op het ijs.