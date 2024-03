Kritiek op onderlinge relaties binnen vrouwenelftal Chelsea: 'Te bizar voor woorden'

Drama binnen het vrouwenelftal van Chelsea. Trainster Emma Hayes heeft zich uitgesproken over relaties binnen het team die ze 'ongepast' vindt. De uitspraak leidde tot ongenoegen van onder andere Jess Carter die een relatie heeft met haar teamgenoot Ann-Katrin Berger.

Carter heeft op X een aantal posts geliket waarin de coach wordt bekritiseerd vanwege de uitspraak. Hayes zei dat "speler-tot-speler en speler-tot-coach relaties ongepast zijn". "Het kan verschillende problemen veroorzaken", vervolgt de coach op een persconferentie. "Één speelster begint in de basis, de ander niet. Van de één loopt het contract misschien af, van de ander niet. Eentje vecht misschien om een positie in het team met iemand anders. Ik hoef het niet allemaal op te noemen, maar het zorgt voor problemen."

Toch hebben meerdere speelsters binnen het team een relatie met elkaar. Zo is Carter bijvoorbeeld samen met de zes jaar oudere Berger. Ze leerden elkaar kennen toen ze samen bij Birmingham City speelden in 2016. Bij Chelsea werden ze drie jaar later herenigd waar de liefde tussen de twee opbloeide.

De uitspraak van Hayes viel dus niet in goede aarde bij de speelsters. In de socialemediaposts die Carter heeft geliket op X wordt ook kritiek geuit op de uitspraak. "Te bizar voor woorden om relaties tussen speelsters in opspraak te brengen", klinkt het onder andere. "Als je relaties binnen de spelersgroep echt ongepast vindt, moet je ook niet de partner van je aanvoerder aankopen voor een recordbedrag", wordt ook geschreven.

De posts die Carter heeft geliket waarin Hayes wordt bekritiseerd / Daily Mail

Hayes is niet de enige coach die zich uitspreekt tussen onderlinge relaties binnen een team. Ook Aston Villa trainster Carla Ward vindt dat daarmee "een grens wordt overschreden" en dat het "onacceptabel" is, volgens BBC.

Het is echter niet ongebruikelijk dat voetbalsters onderling relaties hebben. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is Arsenal-koppel Beth Mead en de Nederlandse Vivianne Miedema. "Natuurlijk zijn er wel eens ruzies of spanningen in de kleedkamer, maar we weten allemaal heel goed hoe we werk en privé gescheiden moeten houden", vertelde Mead in 2022 over haar relatie met Miedema aan The Times.