'Om te kotsen': Kroatisch supermodel is ontdaan en deelt veelzeggende beelden met Danny Makkelie op EK

Ivana Knöll lijkt niet te spreken over scheidsrechter Danny Makkelie bij Kroatië - Italië. De Italianen plaatsten zich door een goal in de 98e minuut (1-1) voor de achtste finales van het EK. Het Kroatische supermodel plaatste bij beelden van Makkelie enkele veelzeggende emoji's.

Zij deelde een story op Instagram, waarbij ze inzoomde op Makkelie. Ze deelde een emoji van een kotsende persoon én een drol. Volgens Knolldoll - die al sinds het WK 2022 in de spotlights staat bij voetbalwedstrijden van Kroatië - was het duidelijk wiens schuld het was dat het gelijk werd. Kroatië eindigt de groepsfase nu met twee punten. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de Kroaten als een van de beste nummers drie nog naar de knock-outfase gaan.

Vroeg aanwezig

Het 31-jarige model was al vroeg aanwezig in de Red Bull Arena om wat kiekjes te maken voor haar Instragrampagina. Al snel werd Knöll ook opgepikt door de persfotografen. "Wij zijn er klaar voor", schrijft ze op Insta. Kroatië speelt om 21.00 uur tegen Italië. Zij was er in de wedstrijden tegen Spanje en Albanië ook bij en beloofde ook in Duitsland te blijven als Kroatië de groepsfase zou overleven.

Knöll heeft concurrentie

De Kroatische schone is niet het enige model dat vraagt om de aandacht van de voetbalfans. Tijdens de wedstrijd tussen Kroatië en Albanië kreeg Knöll zelfs concurrentie van de tegenstanders. Model Erjona Sulejmani pakte (voor even) de aandacht af.

Single

Mogelijk slaat Knöll ook nog een fan aan de haak. Ze is namelijk weer single, liet ze eerder weten. Na een relatie van tien jaar staat ze er nu weer alleen voor. "Vorig jaar zijn we uit elkaar gegaan." Na het EK gaat zij op tournee als dj en bezoekt zij onder andere Griekenland en Marokko.

WK voetbal

Knöll kreeg populariteit tijdens het WK in Qatar. In het conservatieve land trok ze bekijks door in gedurfde outfits de tribune te betreden. Die aandacht zorgde ervoor dat ze zichzelf inmiddels met dik drie miljoen volgers een heuse influencer mag noemen. Ook op het EK in Duitsland doet ze haar best om onder de aandacht te staan.

Kroatië op EK

Kroatië heeft een lastige opgave te gaan. Het land moet maandagavond winnen van Italië om nog kans te maken de groepsfase te overleven. Het EK werd begonnen met een grote nederlaag tegen Spanje (3-0). Albanië kan mogelijk de lachende derde worden. Kroatië speelde verrassend 2-2 gelijkspel tegen het bijna-buurland.

