Voormalig EK-winnaar Frank Rijkaard geeft miljoenen uit: huis in Amsterdam wordt ingeruild voor Amstelveen

Oud-voetballer Frank Rijkaard heeft een miljoenenvilla bemachtigd. De Amsterdammer zette recent zijn peperdure huis in zijn geboortestad te koop, maar heeft al een nieuw onderkomen gekocht.

Bekende Buren weet dat het nieuwe stulpje van Rijkaard uiterlijk 1 oktober wordt opgeleverd. Volgens bronnen van de website zou de voormalig speler van Ajax van plan zijn de villa te slopen om er een nieuw huis te laten bouwen. Op dit moment telt de villa 252 vierkante meter en herbergt deze zes slaapkamers en drie badkamers. Rijkaard trok 3,5 miljoen euro uit voor het huis, dat dichtbij het centrum van Amstelveen staat.

Frank Rijkaard zet zijn luxe villa in Amsterdam te koop en kan enorme winst maken De prachtige villa van Frank Rijkaard staat te koop. De voormalig voetballer en trainer, die als speler met het Nederlands elftal in 1988 het EK voetbal won, wil er wel een fors bedrag voor vangen.

Kort geleden zette Rijkaard, die als voetballer furore maakte bij Ajax, Real Zaragoza en AC Milan, zijn huis in Amsterdam te koop. Deze villa kocht hij in 2016 voor zo'n vier miljoen euro, maar probeert hij nu met een miljoenenwinst te verkopen.

Heitinga

John Heitinga, een andere oud-Ajacied, kocht recent ook al een duur huis in Amstelveen. Heitinga vertrekt deze zomer als assistent-trainer van West Ham United en gaat wellicht op zoek naar een nieuwe functie in Nederland. Lees hieronder meer over het nieuwe huis van de veertigjarige voormalig international.