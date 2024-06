Belgen geven visitekaartje af op World Cup of Darts, ondanks 'irritante' Filipijnen

De World Cup of Darts is voor België al een lastig toernooi, gezien de band tussen Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh. Maar in de beslissende wedstrijd tegen de Filipijnen in de groepsfase werd het ze heel moeilijk gemaakt.

Niet eens per se omdat Christian Perez en Alexis Toylo zo goed waren en het met hun spel de Belgen moeilijk maakten. Maar de manier van gooien was wel irritant. Beide darters uit Azië namen uitgebreid de tijd voor hun worp, gooiden ook nog 'droog' (de beweging wel maken, maar zonder pijlen in de hand) en zo duurde de beslissende partij langer dan gemiddeld.

Ongestoord

Maar Van den Bergh en Huybrechts bleven desondanks ongestoord hun eigen wedstrijd gooien. De twee Belgen kondigden voorafgaand aan het toernooi aan dat ze hun ruzie, die al meer dan een jaar duurt, prima kunnen parkeren. Huybrechts durft zelfs te zeggen dat ze ver kunnen komen en dat elk land rekening met ze moeten houden.

Visitekaartje

De winnaar van de Filipijnen - België wist dat het door zou gaan naar de knock-outfase. De Filipijnen hadden 's middags nog voor een verrassing gezorgd door van groepsgenoot Singapore te winnen. Daarmee zetten ze een clash met de Belgen op. Waar van tevoren wellicht werd gerekend op een spannende partij, werd het dat nooit. De superieure Belgen gaven hun visitekaartje af met een 4-0 zege.

Nederland

Nadat de groepsfase vrijdagavond ten einde komt, blijven er 16 landen over die in de knock-outfase tegen elkaar gaan spelen op zaterdag en zondag. Nederland stroomt dan ook in, samen met toplanden Engeland, Schotland en titelverdediger Wales. België is na die vier landen als hoogste geplaatst en behoort dus tot de outsiders. In 2023 versloegen ze Nederland in de achtste finales.

Loting

Vrijdagavond is de loting voor de knock-outfase. De top vier kan niet tegen elkaar loten, maar verder is het schema open voor iedereen.