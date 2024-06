'Niet zo'n lapzwans': Michael van Gerwen met koppelmaat Danny Noppert op World Cup of Darts

Michael van Gerwen en Danny Noppert vertegenwoordigen Nederland op de World Cup of Darts. Zij gooien vanaf zaterdag koppelwedstrijden in Frankfurt. Over de samenwerking en de onderlinge band zijn beide darters heel duidelijk.

"Het is niet dat we wekelijks bij elkaar op de koffie komen, maar onze band is goed. Vorige week hebben we nog de EK-wedstrijd Nederland - Frankrijk gekeken”, zegt de Friese darter Noppert tegen het Algemeen Dagblad. Van Gerwen: "Danny is een prototype Fries. Hij is stoïcijns, doet lekker zijn ding. Hij doet normaal, dan doet hij al gek genoeg en hij is gewoon een lieve jongen."

Veel wisselingen

Feit is wel dat Nederland sinds het wegvallen van Raymond van Barneveld de World Cup of Darts niet meer won. 2018 was de laatste keer dat Nederlanders de beker omhoog mochten houden. Daarna veranderde de samenstelling vaak. Van Gerwen gooide met Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode en Noppert. En door een blessure bij Van Gerwen gooiden Noppert en Van Duijvenbode ook al samen. De vele wisselingen dragen wellicht wel bij aan het uitblijven van succes.

'Dat verwacht ik ook van Danny'

"Maar of het nu Danny, Dirk of Raymond is: ik heb met hen allemaal geen probleem", is Van Gerwen eerlijk. "Ik wil gewoon met iemand spelen die ervoor gaat en niet zo’n lapzwans die het al mooi vindt om daar te staan. Want of ik nu in vorm ben of niet: ik heb altijd de intentie om alles te geven en te winnen. Dat verwacht ik ook van Danny, dus ik heb er wel zin in.” De twee moeten tot zaterdag wachten op hun eerste wedstrijd. Zij mogen de groepsfase overslaan.

Michael van Gerwen de kopman

De taakverdeling is duidelijk: Van Gerwen is de kopman van het Nederlandse team. Dat beaamt Noppert ook meteen. "Ik wil knallen, ook voor Michael, want het zit in zijn aard om alles te winnen", zegt Noppert. "Het is ook duidelijk dat hij de kopman is die begint en voorafgaand aan de wedstrijd gooit op bullseye. Daar is geen twijfel over en lijkt me meer dan terecht.”

'Anders krijg je irritaties'

Van Gerwen is blij dat de taakverdeling duidelijk is en dat de twee darters weten wat ze aan elkaar hebben. "Dat moet ook, anders krijg je irritaties en ben je niet 100 procent. Uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat je je eigen ding doet. Naar elkaars favoriete dubbel toewerken? Daar kijk ik niet naar. Je voelt je het meest comfortabel als je je eigen spel speelt en dat is volgens mij het belangrijkst."