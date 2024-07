Gemiste matchdarts komen Gian van Veen duur te staan tegen oud-wereldkampioen op World Matchplay

Ook de derde Nederlander op de World Matchplay heeft niet weten te winnen. Gian van Veen kreeg tegen Rob Cross liefst zeven wedstrijdpijlen, maar ging toch ten onder in een ware thriller: 12-13. Met de nederlaag van Van Veen is Michael van Gerwen de enige overgebleven Nederlander.

Van Veen maakte zijn debuut in de Winter Gardens in Blackpool. Last van zenuwen leek hij niet te hebben tegen Cross, die in 2019 de World Matchplay wist te winnen. De darter uit Poederoijen kwam zelfs met 4-2 voor. Toen vond de Engelsman het wel weer genoeg en schakelde hij een tandje bij. Cross profiteerde van wat missers van de 22-jarige Nederlander en pakte liefst zes legs op rij.

Van Veen leek verslagen, maar juist op dat moment toonde hij zijn beste spel. De darter won zelf vijf legs op rij en was op 9-8 ineens nog maar één leg van de zege verwijderd. Van Veen mocht zelf beginnen aan de achttiende leg en kreeg vanaf 121 de kans om de partij te beslissen. Zijn matchdart op de bullseye ging er echter niet in. Cross benutte zijn kans wel en maakte er 9-9 van. De heren gingen daarmee de verlenging in.

Van Veen laat matchdarts liggen

De Nederlander pakte echter direct weer de break en kreeg bij 10-9 weer twee pijlen voor de winst, maar opnieuw miste hij en kon Cross terugbreken. De jonge Nederlander kreeg bij 12-11 voor de derde keer de kans om de partij af te maken, maar liet toen zelfs vier matchdarts liggen.

Cross maakte wederom gelijk en bij 12-12 was het tijd voor de allesbeslissende sudden death leg. De wereldkampioen van 2018 mocht daaraan beginnen en gaf Van Veen geen enkele kans. Na scores van 140, 140 en 180 stond Cross na negen pijlen op 41 en zijn eerste matchdart was direct raak.

Van Gerwen nog over

Door de nederlaag van Van Veen is er nog maar één Nederlander over in Blackpool. Dat terwijl er vier Nederlanders meededen. Raymond van Barneveld verloor zaterdagavond van Jonny Clayton en Danny Noppert ging eerder op de zondag onderuit tegen voormalig winnaar James Wade.

Van Gerwen moet de Nederlandse eer hoog zien te houden, maar makkelijk gaat dat niet worden. Hij treft in de eerste ronde Luke Littler. De 17-jarige Engelsman is ongeplaatst in Blackpool, maar lijkt juist de favoriet voor het duel. Littler won eerder dit jaar de Premier League en haalde ook al de WK-finale. Van Gerwen wacht daarentegen al ruim een half jaar op een nieuwe titel.