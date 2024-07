Luke Littler plaatst en verwijdert vage Instagram Story na verlies tegen Michael van Gerwen

Luke Littler kan even met vakantie. De zeventienjarige dartssensatie werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Matchplay door Michael van Gerwen. Dat zat hem kennelijk dwars, want op Instagram plaatste hij een foto met de tekst 'gênant'. Waar Littler op doelde is niet bekend, wel is de Story inmiddels verwijderd.

Littler barstte in aanloop naar de wedstrijd met Van Gerwen van het zelfvertrouwen. "Pak de popcorn maar", schreef hij bij een foto waarop stond op welke plekken hij van de Nederlander had gewonnen. Dartslegende Phil Taylor waarschuwde Littler er al voor: "Als ik in Lukes schoenen stond, zou ik mijn mond houden en hem erover laten nadenken, hem zich zorgen laten maken. Als je Michael prikt, wordt hij misschien boos." En zo geschiedde.

'Gênant'

Want maandagavond werd Littler te kijk gezet door Van Gerwen aan de oche in de Winter Gardens in Blackpool. Met een gemiddelde van net boven de 100 poetste MvG zijn tegenstander met 10-6. 'Gênant', vond Littler het. Maar wat precies is niet bekend. Hij plaatste de tekst bij een foto van een prullenbak met wat half gerookte sigaretten. Littler verwijderde de post later weer, maar het internet had al screenshots genomen.

Luke Littlers Instagram story post defeat to MVG. pic.twitter.com/LG12PZng3I — DartsAnonymous (@anonymous_darts) July 15, 2024

De 17-jarige won in zijn debuutseizoen bij de PDC al de Premier League Darts, twee Euro Tours en de nodige World Series-evenementen. De Phil Taylor Trophy zal hij voorlopig nog niet vast houden, volgend jaar weer een kans voor The Nuke.

Plaagstootje Van Gerwen

Van Gerwen was blij met zijn zege. "Deze betekent heel veel voor me", vertelde hij na afloop. De Nederlander kende van alle geplaatste darters de moeilijkste loting. Toch kon hij het niet laten om Littler even terug te pakken. "Gaan die fans nu zingen He's Going Home?", vroeg Van Gerwen zich lachend af, waarmee hij doelde op het populaire liedje 'It's Coming Home' dat de Engelse voetbalfans bij ieder voetbaltoernooi zingen.

Van Gerwen komt woensdag weer in actie op de World Matchplay. Dan neemt hij het op tegen de Engelsman Joe Cullen, die zondag van Brendan Dolan won. Dan gaat het om best of 21 legs, oftewel elf gewonnen legs.