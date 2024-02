Luke Littler kan niet altijd genieten van aandacht: 'Het wordt saai'

De wereld van darter Luke Littler staat sinds het WK op zijn kop. Het jonge talent haalde bij zijn debuut de finale, won daarna de Bahrain Darts Masters en werd ook nog eens uitgekozen voor de Premier League Darts. Littler speelt donderdagavond in Berlijn tijdens de tweede speelronde van dat toernooi. Er komt veel op de 17-jarige darter af en dat is niet altijd makkelijk.

"Ik moet met jullie praten en met iedereen die maar met mij wil spreken", zei Littler tegen PA News Agency. "Soms is het leuk, maar het wordt ook saai." De darter leeft niet anders dan voor zijn doorbraak: "Ik relax nog steeds in mijn vrije tijd, maar op een dartstoernooi ben ik volledig gefocust. Dat is wat ik altijd heb gedaan."

Littler heeft in de maand sinds het WK laten zien geen eendagsvlieg te zijn. Hij won in Bahrein en gooide daar zelfs zijn allereerste negendarter op tv. Littler haalde ook bij de Dutch Darts Masters de finale, maar verloor die van Michael van Gerwen. "Ik heb bewezen dat ik met de beste spelers meekan en daarom maak ik ook kans in de Premier League."

Video | Luke Littler zorgt in Bahrein met negendarter opnieuw voor sensatie Luke Littler lijkt niet te houden. De zestienjarige dartsensatie gooide hoge ogen bij het WK darts en gaat daar ook in 2024 gewoon vrolijk mee door. Hij gooide in de eerste leg van zijn partij tegen Nathan Aspinall een negendarter. Hij won de kwartfinale vervolgens met 6-4.

Cross wacht in Berlijn

Littler speelt donderdag in Berlijn tegen Rob Cross in de kwartfinale. Bij de eerste speelronde in Cardiff haalde hij vorige week de halve finale. Littler versloeg wereldkampioen Luke Humphries, maar ging onderuit tegen Michael Smith, die de avond uiteindelijk won. Het hele programma van de Premier League is hier te zien.