Raymond van Barneveld profiteert van nieuwe regels PDC: darter zeker van deelname Euro Tour-toernooien

De PDC heeft de deelnemerslijst voor de eerste twee Euro Tour-toernooien van het jaar bekendgemaakt. 32 van de 48 deelnemers zijn al bekend en de andere zestien namen worden later pas duidelijk. Het zijn de eerste toernooien sinds de nieuwe regels van de PDC. Raymond van Barneveld en Gian van Veen profiteren daar flink van.

In voorgaande jaren waren alleen de zestien beste spelers van de Pro Tour Order of Merit zeker van een plekje op de toernooien, maar sinds dit jaar geldt dit ook voor de zestien spelers bovenaan de algemene wereldranglijst. Als een speler in beide ranglijsten hoog staat, schuift dat plekje door.

Barney had tot vorig jaar een kwalificatie moeten gooien voor de toernooien, maar profiteert nu van de nieuwe regels. De Nederlander staat op de opgeschoonde Pro Tour-ranglijst zestiende en dat is precies genoeg om mee te mogen doen aan de Belgian Darts Open in Wieze en de German Darts Grand Prix in München. Ook landgenoot Gian van Veen en de worstelende Peter Wright profiteren.

Van Barneveld en Van Veen zijn twee van de vijf Nederlanders, die zeker zijn van deelname aan de eerste twee toernooien. Ook Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn direct geplaatst. Zij staan in de top zestien van de algemene wereldranglijst.

Ophef over nieuwe regels

De nieuwe regels maakten veel los in de dartwereld. Zo noemde Berry van Peer de regels 'vernietigend'. Doordat er 32 spelers zeker zijn, strijden de overige Tour Card-houders bij het kwalificatietoernooi om slechts tien plaatsen. Dit was tot vorig jaar 24. De angst is dat het steeds moeilijker wordt om te stijgen op de wereldranglijst, doordat de toppers zeker zijn van deelname aan alle toernooien.

Littler nog niet zeker

WK-finalist Luke Littler is nog niet zeker van deelname aan beide toernooien. Hij is de nummer 31 van de wereldranglijst en speelde vorig jaar nog geen andere toernooien. Hij moet op het kwalificatietoernooi een van de tien plekjes zien te veroveren.

Oud-wereldkampioen Adrian Lewis doet niet mee aan de kwalificatie. Dinsdag werd al bekend dat Lewis niet van de partij is bij de eerste Players Championship-toernooien. Dat was niet verrassend, want de wereldkampioen van 2011 en 2012 gaf in april vorig jaar aan voorlopig te stoppen.