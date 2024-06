Raymond van Barneveld zorgt alvast voor eerste Nederlandse zege in Duitsland bij European Darts Open

Raymond van Barneveld heeft van Krzysztof Ratajski gewonnen bij de European Darts Open. Barney won met 6-5 en gaat naar de tweede ronde.

Tegen Ratajski, oftewel the Polish Eagle, had Barney de eerste break van de pot in huis. Maar de Pool brak terug, waarna ze elkaar opjoegen naar 5-5. Ratajski mocht beginnen aan de slotleg en stond er prima voor. Maar bij het uitgooien van 76 maakte hij na de treble 20 een fout: treble 2. Dat kon hij niet herstellen, waarna Van Barneveld 64 finishte.

Leverkusen

Van Barneveld is een van de twee Nederlanders die vrijdag in actie komen in Duitsland. Of specifieker: in Leverkusen. Want elders in Duitsland, in Leipzig, speelt het Nederlands elftal op het EK voetbal tegen Frankrijk. Ook Dirk van Duijvenbode is van de partij. Hij treft Duitser Gabriel Clemens.

Michael van Gerwen

De zestien geplaatste spelers hoeven vrijdag niet te darten. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen horen daarbij. Ze kunnen rustig naar Nederland tegen Frankrijk op het EK kijken. Ze spelen zaterdag pas.

European Darts Open

De European Darts Open i s het achtste European Tour evenement van de PDC Pro Tour 2024. Het is een mooie naam voor een toernooi dat op zich geen al te hoge status heeft. De winnaar krijgt 30.000 Britse pond. Dit jaar worden er dertien evenementen gehouden op de European Tour. De zevende was dit jaar in Rosmalen.

Uitslagen

Dom Taylor 6-3 Radek Szaganski

Karel Sedlacek 6-3 Matthew Dennant

Dylan Slevin 6-4 Jamie Hughes

Kevin Doets 6-3 Nico Blum

Ritchie Edhouse 6-0 Jan Dueckers

Jeffrey de Graaf 6-4 Andrew Gilding

Andy Baetens 6-5 Nathan Rafferty

Daryl Gurney 6-0 Marko Kantele

Kevin Troppmann 6-5 Benjamin Pratnemer

Owen Bates 6-4 Joe Cullen

Raymond van Barneveld 6-5 Krzysztof Ratajski

Michael Smith v James Wade

Mike De Decker v Luke Woodhouse

Gabriel Clemens v Dirk van Duijvenbode

Ryan Meikle v Dimitri Van den Bergh

Callan Rydz Bye (Nico Kurz is ziek)