'Schrik' om 'gozer die keihard op podium af kwam rennen' tijdens dartsdemo: 'Wat doe jij nou?'

Darters en demonstratiewedstrijden leveren altijd mooie verhalen op. Zo ook in Kroegpraat, de 'geinige' rubriek van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daarin haalt ex-profdarter Vincent van der Voort zijn beste herinneringen op aan zulke 'potjes voor de poen'.

Bedrijven huren (top)darters in om te komen spelen, vaak voor grof geld. "Dat zijn leuke avonden, gebeuren vaak bijzondere dingen", zegt Van der Voort. "Het is allemaal wat meer vrij en niet zo serieus." Dat bleek wel toen hij recent naar Groningen werd gehaald door de beruchte studentenvereniging Vindicat. Daar beleefde hij met collega-darters Raymond van Barneveld en Co Stompé al een bijzondere avond.

Raymond van Barneveld duikt met collega-darters op bij beruchte studentenvereniging: 'Ze gooiden met bier' De beruchte studentenvereniging Vindicat had recent topdarters over de vloer voor het jaarlijkse toernooi. Raymond van Barneveld dook samen met Vincent van der Voort en Co Stompé op in Groningen. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vertelt Van der Voort in geuren en kleuren hoe de bijzondere avond verliep.

'Hij duikt het podium op...'

Maar dat was lang niet zo bijzonder als wat Van der Voort tijdens een andere demo, jaren geleden, meemaakte. "Ik stond eens op een podium in een best wel grote zaal. Dat podium liep een beetje schuin omhoog. Op een gegeven moment rende er een gozer zo hard op ons af... Ik dacht dat hij echt moest stoppen omdat hij anders tegen het podium zou klappen. Maar hij duikt het podium op en dat was in de tijd dat planken nog in was. Hij gaat liggen en bleef ook liggen tot de beveiliging hem oppakte en eruit gooide."

Vroegere WK-tegenstander Raymond van Barneveld krijgt torenhoge schorsing van elf (!) jaar Er is weer eens een ex-profdarter keihard gestraft voor het meewerken aan matchfixing. De Darts Regulation Authority (DRA) meldt woensdag dat niemand minder dan Andy Jenkins een torenhoge schorsing heeft gekregen. De inmiddels 54-jarige Engelsman haalde in 2007 nog de halve finale van het grote PDC WK darts.

'Wat is dit nou?'

Van der Voort (49) wist niet wat hij zag. "Dan denk je echt: 'Wat is dit nou?'. Hij bleef gewoon liggen planken en deed verder niks meer. Ik keek naar hem alsof hij niet goed was. Eerst tikten de beveiligers hem nog aan, maar toen hij niet luisterde tilden ze hem bij zijn armen en benen op en zetten ze hem eruit. Ik was zo verbaasd. Wat doe je nou?, dacht ik bij mezelf."

Jaloezie op luxe 'van buitencategorie' Michael van Gerwen: 'Dat regelt hij allemaal zelf' Michael van Gerwen zorgt goed voor zichzelf, dat blijkt wel uit de verschillende kiekjes van de Nederlandse topdarter die gedurende het jaar opduiken van zijn vakanties. Zijn verjaardag en Koningsdag vierde de Brabander niet in Nederland, maar op een strand in Turkije. Een ongekende luxe, waar jaloers op wordt gereageerd.

Koffers weg

Een ander voorbeeld wat bij Van der Voort te binnen schiet van een bizar moment op een demonstratietoernooi, was toen hij eens met de hele wereldtop op Isle of Man was, een eiland voor de Engelse kust. "Iedereen was er: Van Gerwen, Taylor, Wade, Lewis, Anderson. Acht man of zo. We moesten twee vluchten hebben om daar te komen en al na de eerste vlucht was van iedereen de koffer weg. Niemand had z'n spullen. Dan wordt het een rare demo hoor, iedereen in z'n kloffie. Je hebt dan helemaal niks. Een tandenborstel hebben we nog snel moeten halen."

'Ik heb het gevoel dat het geluk op is bij Ajax': vrees dat 'het misgaat' bij koploper Eredivisie Ajax zit vlak voor het einde van de Eredivisie in de hoek waar de klappen vallen. Na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht met Pasen en vervolgens het 1-1 gelijkspel tegen Sparta is de riante voorsprong van de Amsterdammers op PSV geslonken. De vrees is dat het zeker lijkende kampioenschap alsnog vergooid wordt.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Van der Voort en Vlottes de afgelopen Euro Tour in Graz, wordt er naar beelden gekeken van een boze Luke Littler die met zijn middelvinger liep te zwaaien in Liverpool en vertelt Van der Voort een hilarische anekdote over één van zijn vele demonstratietoernooien. Ook wordt er een nieuwe gast aangekondigd voor de volgende aflevering. Wie dat is, luister je in de aflevering van 29 april. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.