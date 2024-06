Uitslagen, stand en programma World Cup of Darts | Jules van Dongen al klaar met Verenigde Staten

De World Cup of Darts is dit weekend in Frankfurt. Liefst veertig landen strijden om de eer en een mooie prijzenpot. Donderdag en vrijdag zijn de groepswedstrijden, vanaf zaterdag begint de knock-outfase. Check hier de uitslagen, de standen en de uitslagen van de World Cup of Darts.

Tijdens de middagsessie van vrijdag kwam Jules van Dongen wederom in actie. Hij verloor met de Verenigde Staten de eerste wedstrijd met 4-2 van Portugal en was dus uit op revanche. Dat lukte echter niet. De tweede partij tegen Italië werd met dezelfde cijfers verloren, waardoor de Nederlander in Amerikaanse dienst klaar is op het toernooi.

Verrassingen

Verder waren er in de middagsessie nog een aantal verrassingen te noteren. Zo pakte het kleine Gibraltar in een spannende wedstrijd met 4-3 de zege tegen Spanje. Ook Taipei pakte de zege tijdens de middagsessie van vrijdag. Dat land versloeg Litouwen met 2-4.

Uitslagen World Cup of Darts

Spanje - Gibraltar: 3-4

Bahrein - IJsland: 0-4

Letland - Denemarken: 4-2

Maleisië - Canada: 3-4

Litouwen - Taipei: 2-4

Noorwegen - Hongarije: 4-3

USA - Italië: 2-4

Singapore - Filipijnen: 1-4

Zuid-Afrika - Zwitserland: 4-2

Nieuw-Zeeland - Finland: 4-0

Japan - Hong Kong: 1-4

China - Guyana: 4-2

Stand World Cup of Darts

Groep A Gespeeld Punten Legsaldo Filipijnen 1 2 4-1 België 1 2 4-2 Singapore 2 0 3-8

Groep B Gespeeld Punten Legsaldo Noord-Ierland 1 2 4-1 Zuid-Afrika 2 2 5-6 Zwitserland 1 0 2-4

Groep C Gespeeld Punten Legsaldo Nieuw-Zeeland 2 2 7-4 Duitsland 1 2 4-3 Finland 1 0 0-4

Groep D Gespeeld Punten Legsaldo Hong Kong 1 2 4-1 Australië 1 2 4-3 Japan 2 0 4-8

Groep E Gespeeld Punten Legsaldo Ierland 1 2 4-2 Taipei 1 2 4-2 Litouwen 2 0 4-8

Groep F Gespeeld Punten Legsaldo Oostenrijk 1 2 4-0 China 2 2 4-6 Guyana 1 0 2-4

Groep G Gespeeld Punten Legsaldo Polen 1 2 4-2 Noorwegen 2 2 6-7 Hongarije 1 0 3-4

Groep H Gespeeld Punten Legsaldo IJsland 1 2 4-0 Tsjechië 1 2 4-3 Bahrein 2 0 3-8

Groep I Gespeeld Punten Legsaldo Kroatië 1 2 4-0 Canada 1 2 4-3 Maleisië 2 0 3-8

Groep J Gespeeld Punten Legsaldo Frankrijk 1 2 4-1 Letland 2 2 5-6 Denemarken 1 0 2-4

Groep K Gespeeld Punten Legsaldo Zweden 1 2 4-0 Gibraltar 1 2 4-3 Spanje 2 0 3-8

Groep L Gespeeld Punten Legsaldo Italië 1 2 4-2 Portugal 1 2 4-2 Verenigde Staten 2 0 4-8

Programma World Cup of Darts

Vrijdagavond vanaf 19.00 uur komen de volgende wedstrijden aan de beurt. 's Avonds is de wedstrijd tussen de winnaars van wedstrijd 1 en de landen die vrij waren donderdagavond. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de knock-outfase. Daar stromen ook Nederland, Engeland, Schotland en Wales in.

Avondprogramma vrijdag 28 juni (vanaf 19.00 uur)