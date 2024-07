Max Verstappen doet het rustig aan in eerste vrije training vol 'jonkies' op Silverstone

Max Verstappen is met een vierde tijd begonnen aan het raceweekend van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Nederlander deed het rustig aan, al was hij de snelste op de mediums, waar de drie coureurs voor hem juist de rode band gebruikten. Lando Norris was na een roerige week de snelste.

Er hingen donkere wolken boven Silverstone, maar gelukkig bleef het allemaal droog tijdens de training. Wel lag er nieuw asfalt op delen van het circuit. Daar moest Yuki Tsunoda nog even aan wennen, getuige zijn bezoekje aan de grindbak. De Japanner kwam op een gevaarlijk punt niet meer weg, dus kwam er een rode vlag voor een minuut of zeven.

Verstappen op vier

Verstappen begon op hard, zette daarmee de snelste tijd neer, en switchte daarna naar mediums. Hij eindigde de vrije training ook op de hardste band. Een kwalificatieronde deed de Nederlander niet, de kilometervreter verzamelde vooral data voor de race later dit weekend. Norris, Lance Stroll en Oscar Piastri, die de training vanwege mankementen niet volmaakte, reden wel op softs.

Max Verstappen was bezorgd om vriendschap met Lando Norris: 'Dat heb ik altijd tegen hem gezegd' Max Verstappen kreeg er de afgelopen week flink van langs na zijn crash met Lando Norris tijdens de GP van Oostenrijk. Zelf doet hem dat weinig, maar toch was er één ding waar hij zich wel zorgen om maakte: zijn vriendschap met Norris.

Het was op Silverstone ook nieuwe gezichten tellen. Isack Hadjar reed in de Red Bull van Sergio Pérez. Oliver Bearman klom in zijn Haas, waar hij volgend jaar ook rijdt. Franco Colapinto deed bij Williams mee in plaats van Logan Sargeant en Pierre Gasly stond zijn stoeltje af aan Jack Doohan.

Ruzie gesust

Verstappen en Norris waren deze week groot nieuws na hun touché vorige week bij de Grand Prix van Oostenrijk. Norris reed daardoor lek en eindigde zonder punten. Verstappen werd vijfde, nadat hij in een leidende positie lag. Er ontstond een woordenwisseling, waar Norris niet achter stond. "Ik heb daar dingen geroepen uit frustratie. Gereageerd op emotie, meteen na de race. En ik heb daar een paar dingen gezegd waar ik eigenlijk niet helemaal achter sta", zei Norris vrijdag.

Lando Norris krabbelt terug na dreigement richting Max Verstappen: 'Stond er niet achter' De kou tussen Lando Norris en Max Verstappen is al een tijdje uit de lucht. Dat zei de Britse coureur van McLaren in aanloop naar zijn thuisrace op Silverstone aanstaande zondag. De vorige race in Oostenrijk eindigde Norris zonder punten na een touché met de Nederlander, die daar ook de schuld van kreeg. Norris spuwde heel wat vuur richting Verstappen, maar heeft daar nu spijt van.

Verstappen vreesde even voor hun goede vriendschap. De Nederlander kreeg weinig mee van alle commotie rondom de crash. "Het enige wat me wel kon schelen is mijn relatie met Lando", was zijn reactie.

Grand Prix van Groot-Brittannië

Beide heren zullen elkaar ongetwijfeld weer tegen komen dit raceweekend, dat er verder zo uitziet:

Formule 1 | GP Groot-Brittannië 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt De Grand Prix van Groot-Brittanië is de oudste race in het Formule 1-kampioenschap. Op het legendarische circuit van Silverstone werd in 1950 de allereerste F1 race ooit gereden. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.