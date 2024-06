Esteban Ocon vertrekt na dit seizoen bij Formule 1-team Alpine

Esteban Ocon (27) vertrekt na vijf jaar bij het Formule 1-team van Alpine. De toekomst van de Fransman was al enige tijd onzeker. In Monaco kwam hij zelfs in aanraking met zijn teamgenoot, waardoor de kritiek verder opliep. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd door Alpine, zo laat het team weten via sociale media.

De toekomst van Ocon bij Alpine was al enige tijd onzeker. Door zijn ongelukkige botsing met teamgenoot Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Monaco werd de kritiek alleen nog maar heviger. De Fransman werd na de race bestraft door de stewards en kreeg zo een gridstraf van vijf plekken voor de Grand Prix van Canada.

Na de uitvalbeurt in Monaco sprak teambaas Bruno Famin op televisie al uit dat er maatregelen zouden worden genomen. Een week later is het duidelijk wat die maatregelen inhouden. Het team laat in een verklaring weten na een gezamenlijk overleg te hebben besloten om het contract van Ocon niet te verlengen.

"We hebben samen mooie en minder mooie momenten beleefd. Ik ben iedereen binnen het dankbaar voor memorabele tijden", reageert Ocon op het besluit. "We hebben nog zestien races te gaan samen, met een duidelijk doel: keihard werken om het team vooruit te brengen", stelt Famin.

BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.



Read more 👇 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 3, 2024

Waar ligt de toekomst van Ocon?

Ocon kwam sinds 2020 uit voor het Franse team, dat destijds bekend stond als Renault. Gedurende die periode won Ocon één keer namens Alpine. In de Grand Prix van Hongarije kwam de Fransman in 2021 als eerste over de streep. In totaal stond hij drie keer op het podium, met de derde plaats in Monaco vorig jaar als meest recente.

"Ik zal mijn plannen zeer binnenkort bekendmaken, maar in de tussentijd ligt mijn volledige focus op het op prestaties met dit team en een succesvol restant van het seizoen", laat Ocon weten. Zelf wordt hij in verband gebracht met het team van Haas. Bij het Amerikaanse team staat de positie van Kevin Magnussen onder druk.