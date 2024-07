Max Verstappen had heel lang last van crash op Silverstone 2021: 'Ik heb dit nooit eerder verteld'

Max Verstappen had veel last van zijn crash met Lewis Hamilton op Silverstone. De Nederlander leek de volgende race meteen weer de oude, maar hij geeft nu toe dat hij maanden last van zijn zicht had.

Dat zegt Verstappen op de website van Red Bull Racing, het Formule 1-team waar hij voor rijdt. Bij de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2021 vloog hij na een botsing met Hamilton hard de muur in. Hij moest voor controle naar het ziekenhuis, maar leek er zonder figuurlijke kleerscheuren af te komen.

Toch had Verstappen nog lang last van de gevolgen van de crash. "Sinds mijn crash op Silverstone kampte ik met zichtproblemen, vooral op golvende parkoersen of op circuits met veel reclameborden langs de kant van de baan." Zo haalt hij de Grand Prix van de Verenigde Staten aan, drie maanden na de GP op Silverstone. Ondertussen had hij al gewonnen op Zandvoort en Spa.

'Nooit eerder verteld'

En zo komt er compleet nieuwe informatie naar boven. "Het was alsof je met een speedboot met een snelheid van 300 kilometer per uur reed! Ik heb dit nog nooit eerder verteld, maar een paar ronden lang was het zo erg dat ik serieus overwoog de auto aan de kant te zetten. Het enige dat hielp, was me concentreren op mijn ademhaling terwijl Lewis in mijn nek hijgde. Het eindigde in een belangrijke overwinning, die ik dringend nodig had in de strijd om het wereldkampioenschap."

Verstappen won de race op Austin met iets meer dan één seconde verschil met Hamilton. De Brit reed wel de snelste tijd, waardoor hij zes punten pakte op Hamilton. Uiteindelijk bleek die zege hárd nodig, want 2021 was het jaar dat Verstappen op zinderende wijze het wereldkampioenschap pakte.

Dé allesbeslissende grand prix

In Abu Dhabi had hij een overwinning nodig om het kampioenschap te pakken; bij een zege voor Hamilton zou de Brit de wereldtitel pakken. Uiteindelijk won Verstappen in de allerlaatste ronde de race, door een discutabele beslissing van de wedstrijdleiding. Het betekende voor de Red Bull-coureur zijn eerste wereldtitel. Inmiddels staat de teller op drie én staat hij ook dit jaar weer bovenaan in het WK-klassement.