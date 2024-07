Mercedes-baas Toto Wolff door het stof na uitspraak: 'Dit was het domste wat ik ooit heb gedaan'

Ondanks al zijn ervaring raakte ook Toto Wolff zondagmiddag overmand door emoties. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes kwam tijdens de Grand Prix op de Red Bull Ring met een wel heel slecht getimede uitspraak.

"Dit was het domste dat ik heb gedaan in mijn twintig jaar tijd bij dit team”, erkende Wolff met een glimlach. Hij doelde op zijn radiobericht richting George Russell, die Mercedes eindelijk weer eens een zege bracht. "Zoiets doe je niet als iemand aan het remmen is of net door een snelle bocht rijdt. Maar ik keek niet naar de GPS, zag dat Max Verstappen en Lando Norris in botsing kwamen, drukte in de emotie op de knop en zei: 'George, we kunnen winnen!'.

"Ik had hem met die boodschap echt uit kunnen schakelen", besefte Wolff. "Ik ben emotioneel en gelukkig liep het goed af, maar ik schaam me behoorlijk." De reactie van Russell tijdens de race was alleszeggend: "Laat me gewoon rijden."

Mercedes maakt dit seizoen een goede ontwikkeling door, zo ziet ook Wolff. Aan de andere kant beseft hij ook dat er nog een lange weg te gaan is. "Nu hadden we twee crashende coureurs nodig om te winnen, dus we moeten eerst naar onszelf kijken. We worden pas echt interessant als we nog verder naar voren komen."

"Als ik Max was, zou ik een vertrek naar ons nog niet overwegen", grapte hij over een mogelijke tranfer van Verstappen. "Voorlopig dan toch."