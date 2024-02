Met deze auto wil Ferrari in 2024 de dominantie van Max Verstappen gaan doorbreken

Ferrari heeft dinsdag de nieuwe auto van 2024 gepresenteerd. De Italianen hopen met de SF-24 dit jaar een einde te maken aan de dominantie van Max Verstappen, die de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd.

Waar andere teams een heel evenement maken van de lancering van de nieuwe auto pakte Ferrari dat heel anders aan. De Italianen presenteerden in een livestream van iets minder dan twee minuten de SF-24. Net als in voorgaande jaren is de Ferrari vooral rood, maar het team heeft er ook wat wit en geel in verwerkt. Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen komend jaar achter het stuur van de auto zitten.

The moment you’ve all been waiting for…



The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

Hamilton

2024 is het laatste seizoen van Sainz bij Ferrari, want hij wordt volgend jaar vervangen door Lewis Hamilton. De Brit zorgde voor een enorme aardschok bij alle Formule 1-fans door zijn vertrek bij Mercedes aan te kondigen en bekend te maken dat hij vanaf 2025 voor Ferrari gaat rijden. Hoewel er nog een jaar te gaan is, verheugen alle volgers van de sport zich enorm op het huwelijk tussen Hamilton en Ferrari.

Hamilton reed sinds 2013 voor Mercedes, maar gaat dus na twaalf jaar vertrekken. Hij noemde het 'de moeilijkste beslissing ooit'. De Brit heeft zeven wereldtitels en staat daarmee op gelijke hoogte met Ferrari-legende Michael Schumacher. Bij het iconische rode team wil hij dus dolgraag zijn achtste kampioenschap binnen gaan slepen.

Afscheidsjaar Sainz

Sainz rijdt sinds 2021 bij Ferrari en voor hem eindigt het avontuur dus na vier seizoenen. De Spanjaard wist tot nu toe twee races te winnen. In 2023 won hij de Grand Prix van Singapore en hij was daarmee de enige coureur naast het Red Bull-duo van Verstappen Sergio Pérez die een race wist te winnen. Sainz voelde het slechte nieuws wel aankomen, maar teamgenoot Leclerc vond het toch jammer om te horen.

Titeldroogte

Leclerc en Sainz gaan proberen om Ferrari de eerste wereldtitel sinds 2008 te bezorgen. Toen wonnen de Italianen de constructeurstitel. Kimi Räikkönen was een jaar eerder de laatste die namens Ferrari ook de wereldtitel bij de coureurs wist te pakken.

Red Bull

De nieuwe auto van Max Verstappen is nog niet gepresenteerd. Red Bull doet dit in principe op donderdag 15 februari, maar het gaat op dit moment meer over de zaak rondom Christian Horner. Het team doet op dit moment namelijk onderzoek naar hem vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Horner werd eind vorige week urenlang verhoord door een advocaat.