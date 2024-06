Ex-schaatser Michel Mulder blikt terug op zingende rol in The Passion: 'Dat was wel even gênant'

Michel Mulder (38) werd in 2014 olympisch kampioen op de 500 meter. Tegenwoordig probeert de voormalig topschaatser aan de weg te timmeren als zanger. En dat gaat best hard. De Zwollenaar blijft tenslotte een sprinter.

Eerder in 2024 deed Mulder, de tweelingbroer van oud-schaatser Ronald Mulder, mee aan het tv-programma Stars on stage met een vertolking van 'Bring him home' uit Les Misérables. Daar deden enkele vocalisten aan mee met een behoorlijke reputatie, waaronder Emma Heesters. Daar bleef het niet bij.

Andere muzikale programma's hadden in de smiezen dat Mulder niet de zoveelste bekende Nederlander is die eens een plaatje wil uitbrengen. Hij is serieus, heeft geen plankenkoorts en is leergierig. Zo kwam hij ook op de buis in n het programma Secret Duets (een duet met Jamai Loman: Livin’ on a prayer van Bon Jovi) en The Passion, als een van de discipelen.

The Passion

Meer net zoals een sprinter op het ijs niet even een wereldercord rijdt, zo moet Mulder leren dat hij zich ook met het zingen stap voor stap moet ontwikkelen. Toen hij werd benaderd voor The Passion, werd hij te gretig: hij vroeg om een van de zwaardere rollen. "Dat was wel even gênant, ja. Dat zijn behoorlijke rollen, ook qua acteerwerk. Zo ver ben ik nog lang niet", erkent hij nu.

Smaak

Een groot verschil tussen de werelden van sport en muziek is dat bij die eerste alles meetbaar is. 34,01 seconden is niet 34,02 seconden. Maar bij kunst gaat het meer om smaak, om lastig te beredeneren meningen. Wanneer is iets goed of slecht?

"Er zijn ook mensen die het helemaal niks vinden", heeft hij gemerkt over zijn zangtalent. "Zo kreeg ik onder meer te horen dat ik niet zo moet schreeuwen. En dat ik een dunne stem heb. Eerlijk: van dat hele begrip had ik nog nooit gehoord. Maar het laat wel zien dat het een kwestie van smaak is."

Radio

De komende tijd wil Mulder gaan uitpluizen wat voor soort nummers bij hem passen. Hij denkt aan softpop in de stijl van John Legend en Lewis Capaldi. Veel ballads, veel emotie. En dan maar hopen dat zijn werk op de radio wordt gedraaid. Zijn debuutsingle 'Ik hoor bij jou' werd helaas genegeerd door de zenders. "‘Als zoiets in het Nederlands kan, zou dat heel tof zijn. "‘Noem het naïef of dommig, maar ik had er wel meer van verwacht."