Suzanne Schulting 'super blij' met mijlpaal op trainingskamp: 'Het gaat bizar snel'

Suzanne Schulting is op haar eerste trainingskamp met Schaatsteam Jumbo, waar ze sinds dit jaar deel van uitmaakt. De olympisch kampioene shorttrack van 2018 en 2022 gaat zich ook bezighouden met langebaanschaatsen. In het Italiaanse Collalbo werkt Schulting hard om topfit te zijn voor het nieuwe seizoen.

Het trainingskamp in Italië is de volgende stap in het herstel van Schulting, die bij de WK shorttrack afgelopen februari haar enkel brak. Volgens haar gaat het op dit moment erg goed. "Ik ben stappen aan het maken", vertelt ze in een video van Schaatsteam Jumbo. "Ik heb alweer geskeelerd, dat is wel echt weer een mijlpaal. Dat is iets waar ik super blij mee ben."

Volgende mijlpaal

Eind mei rolde ze al eens op skeelers door haar woonkamer, dit keer deed ze het op trainingskamp. Dat kon omdat haar enkel steeds beter voelt. "Er komt steeds meer mobiliteit in, hij wordt steeds sterker en het herstelproces verloopt goed. De basis met fietsen en krachttraining kan ik heel goed doen en dat is fijn", aldus Schulting, die soms toch ook wat onzekere momenten had. "Maar als je dan met iedereen spreekt, ook de arts die mij heeft geopereerd, dan gaat het eigenlijk bizar snel. Dat ik nu alweer in een skeelerschoen kan, dat is super."

Schulting maakt samen met shorttrackers Selma Poutsma en Angel Daleman uit van Schaatsteam Jumbo. "Het is fijn om met hun af te reizen naar Italië. Dat maakt het wat relaxter omdat je weet dat je op hun terug kunt vallen. Als ik vanuit mezelf spreek: ik voel me heel erg thuis en prettig bij de ploeg. En volgens mij voelen zij dat ook."

Nieuw begin

Het begin van Schulting bij Jumbo voelde volgens haar als 'een warm bad'. "Tuurlijk is het even spannend, want je komt in een nieuwe omgeving terecht en vraagt je af hoe dat gaat op zo’n kamp. Maar ik heb het echt naar heel erg naar mijn zin en het voelt als thuiskomen. Het goede gevoel dat ik van te voren had, wordt alleen maar bevestigd", verzekert Schulting.