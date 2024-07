Zoon Joep wijst vader Erben Wennemars keihard terecht: 'Ja, dat zeg je steeds, maar dat doe je dus niet'

Schaatsvader en zoon Wennemars hebben regelmatig pittige discussies, zo onthulden de twee dit weekend. Erben (48) heeft natuurlijk het beste voor met Joep (21), maar de tweevoudig wereldkampioen sprint blijkt soms een beetje door te schieten.

"Mijn vader heeft de neiging om te zeggen: je moet het in je training gewoon zus en zo aanpakken, want dat deed ik ook", vertelt Joep in gesprek met Mezza. "Als ik dan zeg: "Nee pap, dit blijkt beter te werken," dan moet ik me echt verdedigen."

Erben ontkent dat niet, maar verdedigt zich door te stellen dat hij heel veel kennis over de schaatswereld heeft. "Die kan ik jou aanreiken, dat vind ik leuk. Maar niet als jij er niet op zit te wachten." Volgens de interviewer zegt Joep daarop niks en trekt hij met een glimlach een wenkbrauw op.

Volwassen zoon

Erben stelt dat hij weet dat zijn zoon inmiddels volwassen is en dat zijn rol als vader dus is veranderd. "Dit is een andere fase, ik moet hem loslaten." Joep: 'Ja, dat zeg je steeds, maar dat doe je dus niet. Je kunt sowieso je mening niet voor je houden. Ook al zeg je niks, dan weet nog iedereen wat jij ergens van vindt."

"Soms zijn mijn ouders het ergens niet over eens", vertelt Joep. "En dan vraagt mijn moeder of hij niet wil laten doorschemeren hoe hij er over denkt. Dat kan hij dus niet."

"Mijn moeder vond bijvoorbeeld dat ik een erg zwaar programma had door naast topsport ook te studeren. Als je wilt, kun je beslissen daar wat langer over te doen, vond zij, maar zij laat die beslissing aan mij. Hij vond: hup, niet zeuren, door de zure appel heen." Dat hij een open boek is, kan Erben niet ontkennen: "Je ziet het gewoon al aan mijn kop."

'Ik registreer het wel'

"Ik doe wel of het me niet kan schelen wat mijn vader ergens over zegt", beweert Joep. "Maar ik registreer het natuurlijk wel." De jonge Wennemars werd vorig seizoen tweede op het NK sprint. Zijn WK viel door een valpartij in duigen.