Zoon Joep doet boekje open over discussies met vader Erben Wennemars: 'Het is nogal heftig'

Joep Wennemars timmert de laatste jaren aardig aan de weg in de schaatswereld. De vader van de 21-jarige sprinter is zelf veelvoudig wereldkampioen op het ijs en dat heeft zo zijn voor- én nadelen.

Vader Erben en zoon Joep vertellen in een interview in Mezza openhartig over het reilen en zeilen binnen de familie Wennemars. Erben wil zijn zoon graag helpen, maar stelt ook graag te willen dat die zijn eigen weg kiest. Joep waardeert de hulp, maar vraagt zich af of het af en toe niet wat minder intens kan.

"Jij kiest je eigen route en laat je niet leiden door de mening van anderen", zegt de 48-jarige Erben over zijn zoon. "Daar heb ik veel meer tijd voor nodig gehad. Je gaat lastige gesprekken niet uit de weg."

Erben en Joep Wennemars bekennen opvallende overeenkomst: 'Anders worden we gek' Als succesvol schaatser haalde Erben Wennemars de wereldtop, Nu is zijn zoon Joep Wennemars hard op weg om dat ook te bereiken. Dat er nog meer overeenkomsten tussen vader en zoon zijn, werd tijdens een interview duidelijk.

"Dat doet niemand toch in dit gezin?", stelt Joep. "Jij, ik, mama, Niels (jongere broer, red.); we hebben allemaal nogal, euh, hoe zeg ik dat? Een sterke mening! Wij discussiëren met stemverheffing - zeg maar gewoon: schreeuwen. Wij zijn daaraan gewend, maar ik denk weleens: een buitenstaander schrikt zich rot. Het is nogal heftig hoe wij dat doen."

Dat lijkt Erben wel te herkennen. "Dat kan overal over gaan, hè", aldus de wereldkampioen sprint van 2004 en 2005. "Over welke koffiebonen het lekkerst zijn tot wat de beste trainingstechniek is."

Erben Wennemars openhartig over pijnlijk moment met zoon Joep: 'Dat had ik niet moeten doen' Erben Wennemars was een topsporter pur sang. Dat merkte zijn gezin ook, zo vertellen de voormalig topschaatser en zijn vrouw Renate in hun podcast Topsportouders. In de opvoeding van hun twee zonen Joep en Niels ging er weleens wat mis, zo geven ze eerlijk toe. Maar Wennemars senior baalt ook van het stigma dat boven een 'topsportvader' hangt.

Joep Wennemars rijdt ook komend seizoen bij Team Jumbo-Visma onder coach Jac Orie. Vorig jaar werd hij tweede op het NK sprint, het WK viel door een valpartij in het water.