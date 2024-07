Speelschema Wimbledon 2024 | Novak Djokovic en Iga Swiatek komen vandaag in actie

Wimbledon is maandag begonnen. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus kwamen allemaal op de eerste dag van het Londense grastoernooi direct in actie en wisten allemaal te winnen.

Griekspoor was in drie sets veel te sterk voor Daniel Galán. In de tweede ronde komt Griekspoor uit tegen Miomir Kecmanović. Mocht hij de derde ronde halen, dan wacht mogelijk een clash met Jannik Sinner, de huidige nummer één van de wereld.

Trainer van Tallon Griekspoor loopt weg tijdens Wimbledonduel: 'Is niet aan mij om initiatief te nemen' Tallon Griekspoor sloeg zich maandag in de eerste ronde van Wimbledon redelijk gemakkelijk langs Daniel Galan. Toch gebeurde er van alles rondom de zege in straight sets. Zo onderging hij een blessurebehandeling en sluimerde er een conflict met zijn trainer, Kristof Vliegen.

Van de Zandschulp en Rus

Botic van de Zandschulphad vier sets nodig tegen de Brit Liam Broady, de nummer 146 van de wereld: 6-2, 4-6, 6-3 en 6-2. Rus was in twee sets klaar met de Chinese Yue Yuan: 6-2 en 6-3.

Opsteker voor Botic van de Zandschulp: tennisser verslaat gevaarlijke thuisspeler op Wimbledon Botic van de Zandschulp heeft maandag gewonnen op de eerste ronde van Wimbledon. De nummer 97 van de wereld speelde tegen Liam Broady, die als Engelsman het publiek aan zijn zijde had. Vooral in de eerste en laatste set kende de Nederlander weinig problemen.

Djokovic en Swiatek

Dinsdag is het de beurt aan onder meer Novak Djokovic en Iga Swiatek. De Servische zevenvoudig Wimbledon-winnaar staat tegenover Vit Kopriva uit Tsjechië. Swiatek, de nummer één van de plaatsingslijst bij de vrouwen, staat tegenover de Amerikaanse Sofia Kenin.

