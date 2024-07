Speelschema Wimbledon 2024 | 'Rebel' Novak Djokovic neemt het op tegen 'enfant terrible' in vierde ronde

Op Wimbledon worden maandag de laatste achtste finales gespeeld. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er eerder allemaal uit in de tweede ronde, maar het toernooi gaat gewoon door mét onder anderen Novak Djokovic, Alexander Zverev en Elena Rybakina. Dit is het programma op Wimbledon op maandag 8 juli.

Maandag komt Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, in actie. De Serviër leed setverlies in zijn vorige twee duels en speelt vandaag de laatste wedstrijd op het centre court tegen de Deen Holger Rune. Dat wordt een bijzondere ontmoeting. Waar Djokovic zich de hele week al voortbeweegt als een rebel, staat Rune bekend als een 'enfant terrible'. De Deen krijgt het tijdens wedstrijden regelmatig aan de stok met het publiek.



Djokovic raakte een maand geleden geblesseerd aan zijn knie en herstelde wonderbaarlijk snel. Hij draagt wel nog een brace om zijn knie, maar die is in strijd met de kledingvoorschriften op Wimbledon. Het is de vraag of de Serviër daar maandag een oplossing voor heeft gevonden.



Voordat zij de baan op mogen staan er nog twee duels op het programma. De Kazachse Elina Rybakina, winnares in 2022, trapt af tegen Anna Kalinskaya, die sinds kort een relatie heeft met tennisser Jannik Sinner. Alexander Zverev en Taylor Fritz zijn daarna aan de beurt

Raemon Sluiter

Alle Nederlandse spelers liggen al uit het enkelspel, maar toch maakt een landgenoot nog kans om Wimbledon te winnen. De Oekraïense Elina Svitolina, die getrouwd is met tennisser Gaël Monfils, speelt in de achtste finale tegen Xinyu Wang uit China. Oud-tennisser Raemon Sluiter is de coach van Svitolina. Eerder was Sluiter de coach van de inmiddels gestopte Kiki Bertens.

