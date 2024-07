Mike Teunissen kwaad op Tour de France: 'Schandalig, dit roept de organisatie over zichzelf af'

Dat Biniam Girmay de twaalfde etappe van de Tour de France won, mag een klein wonder heten. De Eritrese renner van Wanty-Intermarché sprintte zijn hattrick compleet, maar had geluk dat hij niet bij de zware valpartij zat in de laatste tien kilometers.

Dat zei Mike Teunissen na afloop van de etappe van donderdag. Hij en al zijn ploeggenoten zaten bij de val, die Primoz Roglic veel tijd kostte. "We zaten er allemaal bij", zei Teunissen tegen de NOS. "Behalve Bini. Dat was allemaal heel chaotisch. Gelukkig kon ik hem in de laatste kilometer op de rechte lijn nog een beetje afzetten. Het was net genoeg."

Biniam Girmay is wéér de beste in massasprint Tour, Primoz Roglic verliest door val extra tijd Biniam Girmay heeft zijn derde ritzege van de Tour de France te pakken. De Eritrese renner van Wanty-Intermarché was al de drager van de groene trui en bevestigde die status donderdag in de twaalfde etappe van de Tour.

'Iedereen weet het'

Maar de Nederlandse renner was vooral boos op de organisatie van de Tour de France. De valpartij van Lutsenko, die in zijn val meerdere renners meenam, zag iedereen volgens Teunissen van tevoren aankomen. "Je gaat mij niet vertellen dat dit de enige weg naar dit plaatsje is", zei Teunissen na de finish. "Iedereen weet dat dit gaat gebeuren."

'Schandalig'

Hij vindt het dan ook schandalig dat de organisatie van de Tour geen lering trekt uit alle valpartijen. "Het gaat 99 keer goed, en nu gaat het gruwelijk mis. Ik weet al dat er mensen zijn die zich afvragen waarom wij als renners niet gaan klagen. Wat mij betreft is het ook schandalig, maar dat is het al jaren. Wij kunnen met alle 176 renners op z'n kop gaan staan, maar er gaat toch niks veranderen. Het is geen toeval dat dit gebeurt, dit roept de organisatie over zichzelf af."

Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Biniam Girmay 109 punten voor op Jasper Philipsen In het klassement van de Tour de France is de top vijf na de twaalfde etappe veranderd. Primoz Roglic viel - net als woensdag - weer en verloor zo heel veel tijd. De renner van Visma | Lease a Bike stond vierde, maar zakt nu weg in het algemeen klassement.

'Had het niet verwacht'

Teunissen en zijn ploeg hebben het geluk dat zij feest kunnen vieren. De schade bij andere teams is een stuk groter. Een aantal renners kwam door alle valpartijen buiten de tijdslimiet binnen. Daarnaast zijn flink wat van de 162 overgebleven renners gebutst en gehavend. Maar Girmay niet. Hij kwam in het groen voor de derde keer als winnaar over de streep. Ook een beetje tot verrassing van Teunissen. "Ik had niet meer gedacht dat hij nog zou winnen. Maar hij laat het gewoon wéér zien. Hij kroont zich tot dé sprinter van deze Tour."

Girmay dankt Teunissen

Teunissen kreeg de credits van zijn ploegmaat de ritwinnaar. "Ik vond het wiel van Mike 600 meter voor de finish, hij bracht me perfect naar voren. Met dank aan mijn ploeggenoten en de staf van de ploeg. Zonder hen kan ik niet bewijzen dat ik de snelste ben. Vanaf de start van de Tour voel ik me goed, maar sinds ik die groene trui heb, voel ik me helemaal supersnel. Ik denk dat ik nog beter kan worden en we gaan ons nu richten op het behouden van de trui."

Tour de France 2024

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.