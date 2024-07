Etappe 14 Tour de France | Loodzware bergrit met finish bergop: klassementsmannen kunnen zich niet meer verstoppen

Na twee weken rijden in de Tour de France krijgen de wielrenners dit weekend eindelijk de eerste twee aankomsten bergop . Het tweeluik in de Pyreneeën begint met de rit van Pau over 151 kilometer naar Saint-Lary-Soulan op de Pla-d'Adet en wordt waarschijnlijk een strijd tussen de klassementsrenners Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel.

Het peloton vertrekt om 13.05 vanuit Pau, de finishplaats van de rit van vrijdag. Na ruim 60 kilometer aanloop doemt de Col du Tourmalet van de buitencategorie op, met 19 kilometer klimmen à 7,4 procent gemiddeld. Na de afdaling moeten de renners over de Hourquette d'Ancizan van de tweede categorie, waarna de finale wacht op de Pla d'Adet.

De slotklim van de buitencategorie naar 1669 meter hoogte is ruim 10 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent. De eerste renner wordt er rond 17.30 verwacht.

Bij de laatste aankomst op de Pla d'Adet won de Poolse wielrenner Rafal Majka. De ploeggenoot van geletruidrager Pogacar reed dit jaar de Giro d'Italia en is er niet bij in de Tour. De eerste aankomst op de berg in de Pyreneeën werd vijftig jaar geleden gewonnen door Raymond Poulidor, de in 2019 overleden grootvader van Mathieu van der Poel.

Profiel van de veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Pogacar start in het geel met 1.06 minuut voorsprong op Remco Evenepoel, die de witte trui van het jongerenklassement draagt. Kort daarachter staat Jonas Vingegaard. Vrijdag verloor de Tour twee mannen uit de top-tien van het algemeen klassement: Primoz Roglic en Juan Ayuso. De Noor Jonas Abrahamsen draagt de bollentrui van het bergklassement en Biniam Girmay uit Eritrea de groene puntentrui.

Ongeluksgetal 13 slaat weer toe in Tour de France: belangrijke helper Tadej Pogacar stapt af Tadej Pogacar heeft een hulpje minder in de jacht op de eindzege in de Tour de France. In etappe 13 kneep de 21-jarige Spanjaard Juan Ayuso in de remmen, nadat dat hij met een covidbesmetting wel was opgestapt. Ayuso reed nota bene met rugnummer 13, al had hij die volgens traditie wel omgedraaid.

Tour de France

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.