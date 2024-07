Lidl-Trek haalt opgelucht adem: oud-wereldkampioen vervolgt Tour de France na harde val

Lidl-Trek en Mads Pedersen komen met de schrik vrij. De Deen ging woensdagmiddag vlak voor de finish van de sprintrace hard onderuit, maar kan zijn Tour de France vervolgen, laat zijn ploeg doorschemeren op social media.

"Mads Pedersen werd bij de crash in de slotfase van de vijfde etappe hard geraakt op zijn linkerschouder en rug, maar de eerste röntgenfoto's brachten geen breuken aan het licht", liet zijn ploeg naderhand weten. "Hij zal vannacht verder in de gaten worden gehouden en woensdagochtend zal worden besloten of hij kan starten voor de zesde etappe." Dat oordeel is dus geveld: Pedersen is fit genoeg om aan de zesde rit te beginnen. Hij kan zich direct revancheren, want ook die etappe is een vlakke en eindigt normaal gesproken in een sprint.

De vijfde rit werd gewonnen door de Brit Mark Cavendish, die daarmee het record van de meeste etappezeges (35) alleen in handen kreeg. Ook dat ging nog bijna mis, vanwege zijn ketting die het vlak voor de finishlijn begaf.

Pedersen, die in 2022 en 2023 een Tour-etappe won, boekte in 2019 waarschijnlijk de meest bijzondere zege uit zijn leven. In een kletsnat Harrogate sprintte hij in een groepje van drie naar de wereldtitel. Hij klopte in de eindsprint Matteo Trentin en Stefan Küng.

