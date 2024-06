Beveiliger rapper Boef debuteert bij Glory 93: 'Mijn enige concurrenten: Verhoeven, Ben Saddik en Adegbuyi'

Glory heeft een bijzonder gevecht toegevoegd aan Glory 93. De kickboksorganisatie meldt dat Colin George zijn debuut maakt en dat doet hij tegen de Belg Asdren Gashi. George is een boomlange vechter, die zijn eigen beveiligingsbedrijf heeft en onder andere werkte met rapper Boef.

Colin George zette zijn liefde voor vechtsport op een lager pitje om zijn bedrijf Strictly Tour & Security Management op poten te zetten. Toch bleef de kickbokser wel actief en vocht hij meerdere wedstrijden. Uiteindelijk werd zijn lange wachten beloond, want bij Glory 93 in Rotterdam Ahoy maakt hij zijn debuut op het hoogste niveau.

Glory voegt knaller toe aan Glory 93: rematch voor Michael Boapeah na bloederige eerste partij Glory heeft weer een nieuwe partij toegevoegd aan de Glory 93-kaart in Rotterdam op 20 juli. Michael Boapeah neemt het daarin een rematch op tegen de Zwitserse Congoleers Ulric Bokeme.

Zelfvertrouwen

In 2018 sprak Vice met Colin George. Destijds hoopte hij mee te doen aan het achtmans contendertoernooi in Ahoy. "Ook al was het maar voor een ronde beuken, om te kijken waar het schip strandt", zei hij destijds. De uitnodiging kwam niet, terwijl hij in dat jaar wel de Pool Arkadiusz Wrzosek versloeg, die tussen 2018 en 2022 onder contract stond bij Glory en in 2021 won van Badr Hari.

Zes jaar erna komt de uitnodiging van Glory alsnog, maar begint George onderaan de ladder. Met zijn zelfvertrouwen zat het destijds wel goed. "Ik denk dat ik het de top vijf zeker moeilijk kan maken. Ik zie maar een paar concurrenten: Jason Wilnis, Benjamin Adegbuyi, Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven, that’s it." Verhoeven is wereldkampioen zwaargewicht bij Glory, de rest is al weg (Wilnis), zit een schorsing uit (Ben Saddik) of staat niet meer in de top tien (Adegbuyi).

Glory 93

Colin Georges record is 24-11 en twintig keer won hij via knockout. Tegenstander Asdren Gashi is 16-4-1 en hij won acht keer op KO. Glory 93 belooft een spektakel te worden, want verder maken ook namen als Michael Boapeah, Abraham Vidales en Tayfun Özcan hun opwachting. Boapeah vecht een rematch tegen de Zwitser Ulric Bokeme.