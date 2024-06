Rico Verhoeven kan borst natmaken: Antonio Plazibat keert terug bij Glory

Antonio Plazibat keert meer dan een jaar na zijn laatste gevecht bij Glory terug in de ring. De Kroatische vechter lag er lang uit, maar krijgt van Glory zelfs een 'thuiswedstrijd' om zijn rentree te vieren.

In zijn laatste gevecht, op 17 juni 2023 tegen Tariq Osaro, brak Plazibat (30) zijn arm. Hij verloor dat gevecht dan ook op een technische knock-out en moest lang revalideren. Nu is hij weer fit en klaar om het de zwaargewichten bij de kickboksorganisatie moeilijk te maken. Rico Verhoeven kan zijn borst natmaken.

Blessures

Nog altijd is het niet tot een gevecht gekomen tussen Verhoeven en Plazibat, terwijl de twee al een tijd gezien worden als de beste zwaargewichten. Verhoeven is al meer dan tien jaar wereldkampioen en de Kroaat was telkens dichtbij een titelgevecht met de Nederlander. Tot twee keer toe kwam het er de afgelopen jaren niet van. Eerst vanwege een knieblessure bij Verhoeven en op de Grand Prix afgelopen maart was Plazibat nog niet voldoende hersteld van zijn armbreuk.

Gevecht tegen Rico Verhoeven

Het ligt in de lijn der verwachting dat de twee kemphanen snel tegen elkaar worden gezet. Maar of dat al op 21 september tijdens Glory 95 is, lijkt niet waarschijnlijk. Wel is dat het moment van de rentree van Plazibat in de ring. Dat is in de Zagreb Arena in zijn thuisland. De tegenstander moet nog worden bepaald.

Het affiche waarmee Glory de terugkeer van Antonio Plazibat aankondigt. ©Glory Kickboxing

'Dit willen fans niet missen'

"Ik ben blij dat ik eindelijk terug ben en dat Glory terugkeert in Kroatië", zegt Plazibat op de website van Glory. Het is voor het eerst in tien jaar dat er weer een kickboksavond van Glory in Kroatië is. "Het enige dat beter is dan winnen bij mijn comeback is om dat te doen voor mijn eigen fans. Ik ga een show neerzetten voor iedereen. Fans zullen Glory 95 niet willen missen, het wordt één van de mooiste kickboksavonden in de Balkan.