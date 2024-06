1200 unieke voetbalshirts in schuur in Denekamp: 'Als dit afbrandt, kun je me naar het gekkenhuis brengen'

Jesse Rabbeljee heeft een uit de klauwen gelopen hobby met het verzamelen van voetbalshirts. Inmiddels staat de teller op ruim duizend unieke exemplaren. Elk shirt heeft zijn eigen verhaal. De voetbalshirtverzamelaar neemt Sportnieuws.nl mee door zijn 'museum' in een schuur in Denekamp.

De collectie van Rabbeljee is niet zomaar een verzameling. In zijn collectie zitten unieke shirts. Van een wedstrijdgedragen shirt van Diego Armanda Maradona van Argentinië Onder 19 tot het laatste shirt van Johan Cruijff in zijn Ajax-tijd. Rabbeljee is trots op zijn eigen collectie. "Ik weet niet of ik de grootste collectie van Nederland heb, maar ik heb wel een heel complete, unieke collectie. Een mooie verzameling van shirts met historie en unieke designs", zei Rabbeljee tegen Sportnieuws.nl.

'Ik heb er nu zo'n 1200': enorme verzameling voetbalshirts in schuur in Denekamp Sportnieuws.nl reisde af naar Denekamp waar Jesse Rabbeljee ons meenam naar zijn 'museum'. In zijn schuur heeft hij zijn voetbalshirt-verzameling uitgestald. Hij heeft er inmiddels ruim 1200.

Verzameling boordevol bijzondere verhalen

Zijn verzameling zit boordevol bijzondere verhalen. Rabbeljee heeft bijvoorbeeld het shirt van Oleh Protasov van de Sovjet-Unie van het EK 1988 tegen het Nederlands elftal. Maar hij heeft ook het shirt van Ulrich Borowka van West-Duitsland, waar Nederland in de halve finale van het succesvolle EK tegen speelde.

Zlatan Ibrahimovic

Voor Rabbeljee blijft het verkrijgen van EK-shirt van Zlatan Ibrahimović echter het mooiste verhaal. "Op het shirt van Zlatan ben ik vooral heel erg trots. Het shirt is gedragen op het EK in 2004 tijdens de beruchte penaltyreeks tegen het Nederlands elftal. Hij miste de beslissende penalty en gooide dit shirt van zich af", aldus Rabbeljee, die urenlang anekdotes over zijn collectie kon vertellen.

Het verkregen shirt van Zlatan Ibrahimovic. ©Sportnieuws.nl.

Johan Cruijff

Het waardevolste shirt in zijn collectie is misschien wel het laatste shirt van Johan Cruijff bij Ajax. "Dat is ook wel een mooi verhaal. Johan Cruijff speelde toen met rugnummer negen, omdat de KNVB de regel had ingevoerd dat de startende spelers nummer één tot en met elf moesten dragen. Daarom kon hij niet met zijn geliefde rugnummer veertien spelen. En juist dat shirt heb ik in mijn collectie, dat is toch wel heel erg bijzonder."

EK'88 is het meest unieke shirt

In Rabbeljee's collectie zit ook het EK-shirt van Ruud Gullit tegen Ierland uit 1988. Rabbeljee blijft van mening dat het zijn uniekste shirt in zijn collectie is, ondanks dat de spelers zelf bijna weigerden om erin te spelen. "De shirts waren destijds altijd nog heel erg klassiek, maar dit was juist zó anders. De spelers van het Nederlands elftal weigerden toen bijna om erin te spelen, maar deden het uiteindelijk toch maar. Ik vind het juist prachtig."

Ruud Gullit, Berry van Aerle, en Ronald Koeman vieren het winnen van het EK'88. © Getty Images.

"EK-shirt van '88 gaat wel richting de tienduizend euro", zei voetbalshirtverzamelaar Jesse Rabbeljee.

Wat is zo'n shirt waard?

"Natuurlijk is het maar net wat de gek ervoor geeft, maar ik denk dat het EK-shirt van '88 wel richting de tienduizend euro gaat", vervolgde Rabbeljee, die het zelf voor een 'vriendenprijs' kon overnemen. "Ik heb er 3.500 euro voor betaald, maar dat kwam omdat het me ook wel is gegund. Dat vind ik toch wel heel erg mooi. Al met al heb ik een collectie met heel veel waarde, maar het gaat mij niet om geld. Als mijn schuur afbrandt, kun je me naar het gekkenhuis brengen", sloot Rabbeljee zijn verhaal af.