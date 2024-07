Ajax-coach Francesco Farioli ontkent verdedigende speelstijl: 'Nóg aanvallender is lastig'

Vanaf de aanstelling van Francesco Farioli bij Ajax wordt gesproken over een trainer die eerst de verdediging op orde wil hebben. De Italiaanse oefenmeester kan zich daar niet helemaal in vinden. Hij gaf bij zijn vorige clubs vrijwel alleen maar aandacht aan het aanvallende aspect.

Farioli kwam deze zomer over van OGC Nice, waarmee hij als vijfde eindigde in de Franse competitie. Het opvallendste was echter het aantal tegentreffers: slechts 29. "We hadden de beste defensie in de Ligue 1 en één van de besten in Europa. Dat kwam voor een groot deel door onze drie aanvallers en twee offensieve middenvelders", zegt Farioli tegenover Sportnieuws.nl.

'Nóg aanvallender is lastig'

Hoewel de statistieken ervoor zorgen dat Farioli als een verdedigende coach wordt gezien, is dat volgens hemzelf totaal niet waar. "Eerlijk: nóg aanvallender dan wat wij nastreven, is lastig. Tijdens de trainingen vorig jaar, spendeerden we zo’n tachtig procent aan hoe we wilden aanvallen. Meer dan dat, is lastig."

Desondanks is Farioli niet bang om af en toe meer te verdedigen. Misschien wel meer dan Ajax-fans ooit hebben gezien. "Als je een aanvallend team wil zijn, betekent dat niet dat je je moet schamen om te moeten verdedigen. Dat wordt vaak verkeerd begrepen. Om wedstrijden te winnen, moet je zo veel mogelijk creëren en zo min mogelijk weggeven."

Belang van aanvallers

De 35-jarige oefenmeester speelde afgelopen seizoen met drie aanvallers en twee aanvallende middenvelders. Die hebben er samen voor gezorgd dat Nice de minste tegentreffers kreeg. Daar moeten bijvoorbeeld Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Bertrand Traore ook mee aan de slag. Farioli: "Afgelopen seizoen hebben onze aanvallers en aanvallende middenvelders ongelooflijk veel werk verricht."

"Als we moeten verdedigen, houd ik van een team dat agressief druk zet. Dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn spel. Als we lager moeten verdedigen, wil ik dat mijn spelers ook precies weten wat ze moeten doen. Maar wel actief verdedigen en niet terugzakken en afwachten wat de tegenstander gaat doen. Dat is voor mij het belangrijkste", aldus Farioli.

Versterkingen laten op zich wachten

Ajax móét het dit seizoen hoe dan ook beter doen dan vorig jaar. En daar zullen versterkingen bij nodig zijn. Voorlopig moet Farioli geduld hebben. "We moeten eerst spelers verkopen, voordat we spelers kunnen toevoegen", vervolgt Farioli.

De Italiaan benadrukt dat Marijn Beuker (directeur voetbal), Alex Kroes (technisch directeur) en hij absoluut niet stil zitten. "We werken aan profielen en posities, waarvan wij geloven dat ze cruciaal zijn om te groeien in het voetballende gedeelte. Maar zoals velen al weten, vind ik het ook heel erg belangrijk om de juiste balans te hebben qua karakters. Daar kijken we naar", besluit Farioli.