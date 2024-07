Francesco Farioli vraagt Ajax-fans om tijd na komst Bertrand Traoré: 'Moet het zien als een ijsje'

Ajax is begonnen aan het trainingskamp op de Wageningse Berg. Onder leiding van Francesco Farioli worden flinke stappen gezet met het oog op de kwalificatiewedstrijden in de Conference League tegen het Servische FK Vojvodina. Toch wil de Italiaan geen risico's nemen, bijvoorbeeld met Bertrand Traoré.

De Italiaanse oefenmeester van Ajax heeft een mooi voorbeeld als het gaat over aanwinst Traoré. "Je moet het zien als een ijsje, je wilt het opeten, maar je moet het ook weer niet te snel opeten. Ik zal geen enkel risico nemen, want dat is niet de juiste beslissing. We moeten voorzichtig zijn", zegt Farioli in gesprek met Sportnieuws.nl.

Onduidelijkheid over zijn fitheid

Farioli vindt dat Traoré vooral rustig de tijd moet krijgen om weer helemaal fit te worden, omdat het anders wel eens mis kan gaan. De afgelopen drie seizoenen speelde hij slechts 41 wedstrijden. "We willen hem zo snel mogelijk op het veld hebben, maar hij is zó explosief. Hij heeft wel een goede basis qua fitheid nodig."

Vooralsnog is het gissen hoe fit Traoré daadwerkelijk is. Farioli vindt hem er in ieder geval wel goed uitzien. "Hij ziet er behoorlijk fit uit, dus misschien kan hij wel zestig à zeventig minuten spelen. Maar er bestaat ook een grote kans dat hij daar nog helemaal niet klaar voor is. Nogmaals: ik ga geen enkel risico nemen", aldus Farioli.

'Hij heeft alles'

De voetballer uit Burkina Faso heeft, ondanks dat hij minder heeft gespeeld, veel indruk gemaakt op de Italiaanse oefenmeester. "Hij heeft natuurlijk aardig wat clubs gehad met Olympique Lyon, Aston Villa, Basaksehir en Villarreal, maar hij heeft alles voor een goede speler. Een goede linkervoet, snelheid en kracht. Dat zijn de eigenschappen die wij nodig hebben bij dit Ajax."

Dat Traoré een plaag kan zijn voor elke defensie maakte Farioli zelf mee in zijn tijd als trainer bij Alanyaspor. "Hij was constant gevaarlijk en in de buurt van het doel. Hij was zó gevaarlijk. Dat verwachten we ook van onze aanvallers. Hij kan individueel het verschil maken. Dat moeten we zo snel mogelijk voor elkaar krijgen."

Defensieve arbeid

Bij de vorige clubs van Farioli viel het op dat hij altijd een goede verdediging weet neer te zetten. De trainer benadrukt dat Traoré daar een belangrijke rol in gaat hebben. "Hij heeft een zeer hoge inzet vanuit het defensieve oogpunt en dat is heel belangrijk. De verdedigende houding is het fundament voor een aanvaller."

Balans terugbrengen

Traoré is één van de eerste aanwinsten van Ajax. Farioli vindt het belangrijk dat de balans in de selectie, vooral qua leeftijden, in evenwicht wordt gebracht. Met 28 jaar is Traoré daar een voorbeeld van. "Afgelopen seizoen was er een gebrek aan volwassen spelers tussen 24 en 30 jaar. Natuurlijk is jeugd laten doorbreken een onderdeel van de filosofie van de club, maar de balans moet wel kloppen."

"Traoré is één van de spelers die daarvoor moet zorgen, want hij past in dat plaatje. Ik verwacht van hem dat hij zowel op als naast het veld één van de leiders gaat zijn. Hij moet jonge spelers helpen. De Arena is natuurlijk niet hetzelfde als de jeugd", zegt Farioli.

Proces versnellen

Het is nog maar de vraag of Ajax hem überhaupt wel kan inschrijven voor de kwalificatiewedstrijden voor de Europa League tegen Vojvodina. Traoré moet vóór 19 juli alle papieren in orde hebben. "We hebben heel weinig tijd en het ligt ook niet in onze handen. Wij doen er echter alles aan om het proces te versnellen, maar we zijn afhankelijk van anderen", aldus Farioli.