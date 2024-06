Argentinië ook zonder Lionel Messi én bondscoach te sterk voor Peru in Copa América

Argentinië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales van de Copa América. De titelverdediger, die al zeker was van kwalificatie voor de knock-outfase, was in Miami in het laatste groepsduel te sterk voor Peru.

Lautaro Martínez tekende in de 2-0 zege na rust voor beide Argentijnse treffers. Leandro Paredes miste bij een 1-0-stand een strafschop namens Argentinië.

Sterspeler Lionel Messi kwam niet in actie in Florida door spierklachten in zijn rechterbeen. Bondscoach Lionel Scaloni miste het duel door een schorsing, omdat hij zijn team na de rust van het openingsduel met Canada te laat het veld op had laten komen. Assistent Walter Samuel zat op de bank voor het duel met Peru.

Canada-Chili

De andere groepswedstrijd tussen Canada en Chili eindigde in 0-0. De Chilenen speelden ruim een uur met tien man, nadat Gabriel Suazo in de 27e minuut een tweede gele kaart had gekregen.

Argentinië is met negen punten uit drie duels groepswinnaar. Nummer twee Canada plaatste zich met vier punten eveneens voor de kwartfinales. Chili en Peru zijn uitgeschakeld.