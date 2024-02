Arne Slot na matige duel Feyenoord tegen AZ: 'Ongelofelijk blij om eens op deze manier te winnen'

Na het matige duel tussen AZ en Feyenoord ging het vooral over de blessure van Justin Bijlow en het onverzorgde spel van Feyenoord. Slot was vooral blij dat ze eens scoorden uit een standaardsituatie en daarmee de winst behaalden.

Feyenoord kwam zondagmiddag goed weg tegen AZ. Sprankelend en mooi was het allemaal niet, maar een goal van Mats Wieffer in de zesde minuut bezorgde de Rotterdammers de drie punten. Grotere zorgen zijn er om de blessure van Justin Bijlow, hij ging na een half uur ineens naar de grond. Doelpuntenmaker Mats Wieffer leeft mee met hem. "Het is echt enorm klote voor hem. Het zag er niet goed uit, volgens mij zei hij dat er iets met zijn kuit is. Het is afwachten, maar dit is natuurlijk moeilijk voor Justin."

Slot had in eerste instantie niet door wat er was met Bijlow en voelt ontzettend met hem mee. "Ik denk dat het voor een ieder die nu geblesseerd raakt, het enorm zwaar is. Er komen veel mooie wedstrijden aan, zeker ook als je zo'n verleden hebt van Bijlow. Ik had niet door wat er was, ik dacht eerst dat er misschien iets op het veld gegooid was. Toen de blessurebehandeling zo lang duurde, merkte ik dat het serieus was. Hij speelt een bal in en het schiet in zijn kuit. Ik ben geen dokter, maar dat is uiteraard geen week. Daar is hij sowieso langer mee uit."

Feyenoord in matig duel maar net te sterk voor AZ, Justin Bijlow zorgt voor flinke domper Feyenoord heeft met hakken over de sloot gewonnen in Alkmaar. De nummer twee van de competitie scoorde al vroeg de 0-1 en bepaalde daarmee de eindstand. De drie belangrijke punten zijn daarmee binnen voor Feyenoord, maar de blessure van Justin Bijlow zal als het grootste verlies van de dag voelen.

Slecht spel Feyenoord

Feyenoord was heer en meester in de eerste tien minuten van de wedstrijd, maar raakte daarna alle grip kwijt. Slordige inspeelpasses en veel balverlies zorgde voor problemen voor de Rotterdammers. Dat zag trainer Arne Slot ook, die druk bezig was langs de lijn. "Dit was het tegenovergestelde van hoe wij normaal spelen. We weten gelukkig wel de nul te houden, we hebben goed verdedigd."

"Ik ben ongelofelijk blij dat we een keer op een 'lelijke' manier hebben gewonnen. Normaal moeten we winnen met de ene kans die nog mooier is dan de ander. Het is heel prettig dat we nu een keer op deze manier winnen. Dat we uit een standaardsituatie scoren en daardoor drie punten pakken. AZ speelde heel goed en agressief als ze de bal niet hadden Ze maakten gebruik van de ruimte achter onze laatste lijn, wij waren soms iets te veel op zoek naar de korte combinatie."

Ranglijst

Op de ranglijst heeft Feyenoord juist geweldige zaken gedaan. Er is uitgelopen op Ajax en AZ en afstand gehouden van FC Twente. Wieffer vindt dat ze wel scherp moeten blijven. "We moeten elke wedstrijd gewoon winnen, Twente staat op vijf punten van ons af. Dat is ook nog niet zomaar uitgespeeld, we hebben het niet altijd makkelijk - dat zie je vandaag." Slot was ook ongelofelijk blij met de drie punten. "Als je in een weekend waarin Ajax en PSV gelijkspelen en jij tegen AZ speelt; dan is dat een belangrijke overwinning. Voor het eerst is het gat met PSV iets kleiner geworden en ons gat met Ajax elf punten, dat is veel."

Bekerduel

Woensdag spelen de twee ploegen weer tegen elkaar, dan in Rotterdam voor de beker. Slot verwacht dan een zelfde strijd van AZ te zien. "We kunnen hetzelfde AZ verwachten woensdag in De Kuip. Daarvoor ga ik ook niet veel omgooien, het zal een beter veldspel zijn. Of we met dezelfde spelers zullen aantreden, dat gaan we de komende dagen bekijken. Dat moeten we nog gaan zien."