'AZ ontvangt nieuw bod van 19 miljoen euro op gewilde Vangelis Pavlidis'

Benfica heeft een nieuw bod uitgebracht op Vangelis Pavlidis. Dat melden transferjournalisten Matteo Moretto en Fabrizio Romano. Het bod lijkt nu ook echt in de buurt te komen van wat AZ wil voor de Griek.

De Alkmaarders hebben een bod van 17 miljoen euro en twee miljoen euro aan bonussen gekregen van Benfica. De partijen zouden op dit moment toewerken naar een akkoord. AZ mikte zelf op twintig miljoen euro voor Pavlidis en dus komt het bod van de Portugezen redelijk in de buurt. De Griekse spits heeft zelf inmiddels aangegeven dat hij graag een stap wil maken. De onderhandelingen met Benfica zijn in een vergevorderd stadium en de verwachting is dan ook dat er spoedig een akkoord volgt.

Benfica e AZ sono in trattative avanzate per Vangelis Pavlidis.



L’offerta del club portoghese è di 17 milioni + 2 di bonus e la distanza tra le parti è minima. Si lavora per la chiusura.



L’attaccante greco ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 10, 2024

Topscorer

Pavlidis kende afgelopen seizoen zijn topjaar in de Eredivisie. Hij pakte samen met Luuk de Jong de topscorerstitel door 29 goals te maken in 34 wedstrijden. Bij AZ heeft Pavlidis nog een contract tot de zomer van 2025. Eerder werd de Griekse spits gelinkt aan een aantal andere clubs. AS Roma, Rode Ster Belgrado en AC Milan zouden ook interesse hebben in de goalgetter. Laatstgenoemde club lijkt echter niet meer geïnteresseerd vanwege het akkoord met Joshua Zirkzee en Roma zou Pavlidis te duur vinden.

Griekenland

Het komende EK is Pavlidis niet actief met Griekenland, aangezien het land zich niet heeft geplaatst voor het toernooi. De aanvaller speelde al 37 wedstrijden voor zijn geboorteland en maakte daarin zes goals. Nadat hij als talent uit Griekenland vertrok, speelde hij voor VfL Bochum en Borussia Dortmund alvorens hij naar Willem II vertrok.

Vervanger

AZ zou inmiddels ook al op zoek zijn naar een vervanger nu de gesprekken met Pavlidis en Benfica de goede kant op gaan. Een aantal namen zijn al de revue gepasseerd, waaronder die van Troy Parrott van Excelsior. De 22-jarige Ier staat officieel nog onder contract bij Tottenham Hotspur tot de zomer van 2025.