Bart Nieuwkoop blij met systeemwijziging bij Feyenoord: 'Dat is anders dan vorig seizoen'

Feyenoord is volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Een van de spelers die de ontwikkeling met kersvers trainer Brian Priske meemaakt, is Bart Nieuwkoop. De vleugelverdediger geniet tot dusverre van de start van het nieuwe seizoen.

Feyenoord wist met 3-1 te winnen van KRC Genk, maar Nieuwkoop is kritisch. "Er is nog genoeg te analyseren, maar het was een goede pot. Genk is een goede tegenstander. Het was een pittig potje, maar ik denk een prima resultaat", zegt Nieuwkoop in gesprek met Sportnieuws.nl.

Nieuw systeem

Waar Feyenoord de afgelopen seizoenen vooral in een 4-3-3-formatie speelde, kiest Priske ervoor om te spelen in 3-4-3. Nieuwkoop speelde in het verleden ook al in een driemansverdediging als wingback. "Ik heb natuurlijk in België bij Union Sint-Gilles gespeeld en dat komt heel erg overeen, al zijn er wel bepaalde aspecten weer anders."

Daarmee doelt Nieuwkoop met name op zijn eigen rol. "Ik sta bijvoorbeeld zelf een beetje hoger op het veld, maar het gehele team staat eigenlijk iets hoger. En dat betekent dat ik op een andere positie in balbezit kom of diepe loopacties moet maken. Dat is zeker anders dan vorig seizoen."

Pech met blessures

Nieuwkoop keerde afgelopen zomer terug bij Feyenoord na twee seizoenen in België. Hij kwam, mede door blessures, tot 21 wedstrijden in de Eredivisie. Voor komend seizoen hoopt hij op meer. "Ik ben wat eerder aan de voorbereiding begonnen en merk dat ik redelijk fit ben. Dat gaat de goede kant op", aldus Nieuwkoop.