België voor het eerst op EK voetbal in actie in befaamd Kuifje-tenue

België speelt woensdagavond voor het eerst in het Kuifje-tenue. Met een blauw shirt, rode broek en witte sokken kwamen de Belgen voor de dag tegen Oekraïne op het EK voetbal.

Adidas maakte in aanloop naar het EK voetbal veel shirts bekend. De kleuren van de meeste shirts wijken niet af van voorgaande exemplaren. Het roze-paarse uitshirt van Duitsland is wel opvallend in de reeks. Net als het uitshirt van België dat is geïnspireerd op de typische kleding van het Belgische stripfiguur Kuifje. Het shirt werd speciaal daarom gepresenteerd in Louvain-la-Neuve waar het Hergé-museum staat, gewijd aan de tekenaar van Kuifje.

België in het uittenue tegen Engeland / Getty Images

In maart speelde België voor het eerst in het tenue, in een oefenwedstrijd tegen Engeland. De vriendschappelijke wedstrijd eindigde destijds in 2-2. Youri Tielemans scoorde tweemaal voor de Belgen, terwijl Jude Bellingham en Ivan Toney scoorden voor Engeland.

Zweettenues

De afgelopen wedstrijden was er veel kritiek op de thuisshirts van België. Na drie sprintjes van de spelers zagen hun shirts er al enorm bezweet uit. 'Vrouwen moeten hier niet in spelen', werd er over die shirts gezegd.

Belgische EK-shirts zorgen voor verbijstering bij voetbalfans: 'Vrouwen moeten hier niet in spelen' België speelde tegen Roemenië in kletsnatte shirts. En dat terwijl het niet eens regende. De Roemeense shirts bleven wel droog. Dat leidde tot verbazing van kijkers.

